As Pontes no asume su descenso, ”en lo único que pensamos es en ganar al Arosa”

El As Pontes, que el domingo recibe al Arosa en O Poboado, está a 16 puntos del equipo que está fuera de descenso directo cuando restan 30 en juego. Su entrenador, Marco Roca, no hace cábalas ni menciona el presumible descenso. “No asumimos nada, en lo único en que pensamos es en ganar al Arosa”. En As Pontes no olvidan lo sucedido en la primera vuelta, cuando se les escapó un 0-2 en A Lomba en el último cuarto de hora. “Como para olvidarlo después de lo que vimos el miércoles en la Champions”. La suerte y la falta de experiencia está siendo hándicaps para los pontinos en esta difícil campaña. Tras realizar 15 variaciones en plantilla en verano, el equipo compite, pero no suma.



“Para encontrar una explicación habría que analizar cada partido”, dice su entrenador. “La media de edad es muy baja y todos los rivales están trabajados, si eres inexperto pagas caro los pequeños detalles”. No bajan los brazos, pero sí son conscientes de que el punto de inflexión para creer en la remontada en la tabla ha pasado. “Hubo un momento, antes de Navidad, que creíamos que lo que íbamos a conseguir, ganamos al Ribadumia y llegaron los cambios en la plantilla con los que mejoramos”. Se marcharon Alvaro Rey (Galicia Mugardos) y Morris y Borja, que regresaron a Almería, y llegaron el delantero murciano Fran Cortés, el central Abraham (Mar Menor), el mediocentro Diego (Lemos) y el atacante brasileño Caiquihno. “Pero vino el Céltiga y en un partido cerrado no hubo manera” (0-1 en el primer partido de la segunda vuelta). A partir ahí, 5 derrotas y 2 empates para llegar a esta situación de desahucio. “Se trabaja, pero los resultados con cuestión de dinámicas”.



un arosa obligado

El Arosa se presenta en el feudo del antepenúltimo obligado a ganar para acercarse al cuarto puesto luego de no poder hacerlo en sus últimas cinco salidas. “Sabemos que fuera de casa les está costando, pero es el Arosa más completo de los últimos años”. El equipo de Jorge Otero se va a encontrar a un rival que está “bien de ánimo” porque “es un grupo joven y honrado”. Los vilagarcianos tendrán que jugar a un nivel muy alto para sumar una segunda victoria consecutiva en una jornada con partidos difíciles para los cuatro primeros clasificados.