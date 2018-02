El portero del Juvenil B es la alternativa al enfermo Lloves

El Arosa llegará al derbi de mañana ante el Ribadumia en A Senra con un serio problema en la portería. El redondelano Sergio Lloves no se entrenó en toda la semana debido a un proceso gripal que le derivó en fiebre muy alta. Roberto Pazos sigue lesionado, al igual que Óscar, uno de los porteros del Juvenil A, mientras que el otro, Dani, habitual en el banquillo los últimos partidos del primer equipo, tampoco está disponible. Así las cosas, el Arosa ha preparado el derbi esta semana con el meta del cadete A Manuel y el del Juvenil B Diego, que irá convocado y tendrá que jugar si Lloves no está en condiciones.

La cantera juega un papel clave en el día a día del conjunto de Otero, ya que los juveniles Iván, Gabri, Jorge y Carlos Torrado son habituales en los entrenamientos. El técnico de Nigrán no pudo contar en varias sesiones esta semana con Julio Rey ni Javi Pazos, que viajaron a Benidorm con la Selección Gallega, pero estarán disponibles mañana, al igual que Sidibé, que reaparece tras cumplir sanción.

En el Ribadumia Luis Carro tiene por primera vez en muchas jornadas la enfermería vacía. No hay bajas, aunque sí alguna duda, como la de Iván Renda, con molestias en una rodilla.

“Nos va bien el Arosa por como juega, viendo vídeos estos días creo que es el equipo más parecido a nosotros en cuanto a modelo de juego”, explica el entrenador de los aurinegros. “El partido va a ser abierto, no va a tener nada que ver con los derbis cerrados, va a ser atractivo por lo que proponemos ambos equipos, con capacidad para generar ocasiones”.

La victoria en su última cita, también de rivalidad, resta ansiedad a los locales. “Llevamos más puntos que en la primera vuelta a estas alturas, pero venimos de dos derrotas en casa y queremos cambiarlo".