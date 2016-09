Los porteros fueron los mejores en el empate entre Céltiga y Silva

El Céltiga cosechó un empate sin goles ante el Silva en el Salvador Otero y se mantiene invicto en el campeonato de liga. Los locales se encontraron a un rival muy parejo y solo el buen hacer de los dos porteros impidió que se moviese el marcador. El Céltiga tuvo más llegadas, pero le faltó puntería sobre todo al inicio de la segunda parte.

La primera no tuvo un dominador claro. Ambos equipos jugaron con un ritmo alto, tratando de llevar la iniciativa. El Céltiga cometió errores en la iniciación del juego, con pérdidas en campo propio que motivaron ataques de un Silva que jugó con dos puntas (Brais y Movilla). En los primeros minutos hubo llegadas a ambas áreas. Pichi con un duro disparo desde la parte izquierda del área obligó al meta coruñés Guillermo a enviar a córner. En la otra portería fue Marcos Gómez el que probó a Marcos Bermúdez con un remate seco abajo. El portero portonovés del Céltiga metió una buena mano y solventó la ocasión. La mejor en el primer tiempo fue del Silva. En un córner. Tocó Movilla en el segundo palo y remató solo Brais con Marcos Bermúdez ya batido, pero un defensa despejó en línea de gol. El partido decayó en el tramo final del primer tiempo. El juego se enzarzó en duelos individuales en el centro del campo y no hubo ocasiones de gol.

En la segunda parte el Céltiga empezó muy bien para luego ir de más a menos. En el minuto 48 en una falta rápida disparó Jonathan desde la frontal y envió a córner Guillermo. En el saque de esquina David Castro se quedó sin marca para el remate de cabeza, pero no conectó bien su remate y perdió una inmejorable ocasión. Poco después, el propio David Castro tuvo otra oportunidad en un córner. El Céltiga salió mejor en el segundo tiempo y siguió acumulando llegadas, solo le faltó puntería en el remate. En el 59 tuvo una doble ocasión clarísima Pichi, el balón lo acabó atrapando con fortuna y reflejos el meta Guillermo. El Silva sufrió desajustes defensivos que solventó con el paso de los minutos equilibrando el juego.

En el último cuarto de hora, sobre todo a balón parado, los coruñeses llevaron más peligro. Marcos Bermúdez estuvo muy acertado en todos los remates, sobre todo en uno en un córner que dejó a Brais con las ganas de celebrar el gol. Una acción muy protestada por los visitantes, que entendieron que el balón traspasó la línea de meta.