El Portonovo comunica el cese al entrenador Borja Burgos

“Los motivos son claros, no ganamos partidos”. Así explicaba ayer Borja Burgos su salida del Portonovo. El ya extécnico del equipo confirmaba que la decisión “no me pilla de sorpresa” tras haber hablado el pasado domingo con el presidente de la entidad deportiva, Valentín Martínez. En esa última coversación, Burgos le habría trasladado las dos opciones que barajaba para mejorar la mala racha del club, disyuntiva que comprendería que “o mejoraban la parte de arriba del equipo o había que cambiar el entrenador. El lunes se reunieron y decidieron que no continuase y así me lo comunicaron”, comentaba ayer Burgos a Diario de Arousa.



El exentrenador del Portonovo tenía previsto acudir este martes a despedirse de la plantilla, al tiempo que comentaba que abandonaba su puesto deseando “mucha suerte a todo el mundo” y asegurando que “me voy con la conciencia tranquila”. Burgos aseguró que “esto es fútbol, lo que cuentan son los resultados y hay que ser realista y tomar decisiones”, por lo que su cese, afirmó, “no me pilla por sorpresa”.



En cuanto a las carencias que ve en el equipo, el exentrenador señaló que “tenemos un problema psicológico que está afectando: La falta de gol. El equipo se está viniendo abajo y o mejoras eso o tendrás que dar un cambio de mentalidad”.



Burgos propuso esa mejora en la parte de arriba porque “tenemos un equipo muy joven y no nos llega. Deberían apostar por traer a alguien con un poco de experiencia pero la situación económica del club tampoco es la mejor y un cambio de entrenador puede dar ese cambio de mentalidad. Quedan 10 partidos y faltan 30 puntos, que son muchos”, aseguró el extécnico, que afirmó que el trato por parte del club siempre ha sido “cordial” hacia él.