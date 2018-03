El Portonovo le endosa “una manita” al Zacande a domicilio

Victoria clara del Portonovo en un derbi desigual en el que los de José Vecoña fueron capaces de sentenciar el encuentro ya en la primera parte. Los arlequinados apretaron desde el pitido inicial, y pronto iban a disfrutar de sus resultados; un cabezazo de Juan Rial antes de los primeros 20 minutos supuso el 0-1, y tan solo tres minutos después repetiría al aprovechar un buen pase entre líneas de Moncho para batir a Paseiro. El Zacande se encontraba desconcertado, y los visitantes aprovecharon esta circunstancia para poner todavía más tierra de por medio. La insistencia visitante iba a dar sus frutos, nuevamente; en el minuto 36 el colegiado señaló penalti, ejecutado por Suso Bea. Paseiro estuvo muy acertado rechazándolo en primera instancia, pero el lanzador, atento, aprovechó para anotar el 0-3. Con este resultado se llegó al descanso.

Con este marcador favorable, el Portonovo pudo modificar su esquema para guardar con comodidad el resultado. No obstante, los de Ricardo Fernández, si bien estaban prácticamente sentenciados, buscaron obrar el milagro, apretando al inicio de este segundo tiempo. La esperanza no les duró demasiado, pues al cuarto de hora Carlos realizó una gran jugada, regateando a varios defensores, dando el pase de la muerte a Dieguito, que anotaría así, a placer, el 0-4. Apenas hubo historia a partir de este momento, con el Zacande buscando maquillar el resultado y el Portonovo ampliar el mismo a la contra, lo que, en una acción fortuita, acabaría sucediendo; sería Migui quien en una falta lateral lograría sorprender a Paseiro, que no acertó a despejar el cetro del futbolista arlequinado, el cual se cerró tanto que acabó suponiendo el 0-5 final .