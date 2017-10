El Portonovo gana al Zacande al reaccionar al final

Triunfo arlequinado que deja al Portonovo en la zona media alta de la tabla, mientras que el Zacande continúa como estaba. El conjunto dirigido por José Vecoña se hizo con tres puntos, que, dada las circunstancias, deben de ser apreciados en su justo valor, pues el Zacande hizo méritos para llevarse, cuando menos, un punto de Baltar. Los primeros 45 minutos no fueron ni mucho menos los mejores del Portonovo en lo que llevamos de temporada, mostrándose espeso, sin apenas profundidad, y, sin embargo, gozó de las únicas oportunidades, no muy claras, por otra parte, de esta primera mitad. Los de Ricardo Fernández, por otra parte, ofrecieron una buena defensa, capaz de contrarrestar con seguridad los ataques locales, así como rondar la portería defendida por Lluís, pero sin inquietar. Así terminó la primera mitad, sin goles y sin dominador claro.

Tras la reanudación, sí que hubo dominador claro, y este fue el Zacande. La estrategia de Ricardo Fernández fue perfectamente aplicada por los meisinos, quienes angustiaron a la grada local obligando a intervenir en dos claras ocasiones a Lluís, la primera a disparo de Edgar, y la segunda de Maki. El partido se había decantado ahora claramente para los visitantes, quienes se mostraban ambiciosos. Un gol anulado por fuera de juego precedió al 0-1 visitante, logrado en una buena acción individual de Edgar. Este gol supuso el momento decisivo del encuentro, pues a partir de ahí el Portonovo tomó conciencia de la situación y reacción. Esta reacción se vio muy beneficiada por el temprano empate, tan solo tres minutos después, logrado por Carlos, en un gran chut. El gol trastocó los planes visitantes, así como elevó la moral a los arlequinados, quienes empujaron por la remontada. A falta de menos de 10 minutos para el final, Víctor cabeceaba un córner sacado por Ochoa a la red, dándole la vuelta al marcador. El Zacande no bajó los brazos, sino que adelantó lineas, pero el Portonovo supo controlar el encuentro y, así, Iván Dadín cerraría el partido al final con una falta desde el borde del área. Tuvo el Zacande una ocasión final similar, bien atajada por Lluís. l