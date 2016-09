El Portonovo nuevamente no pasa del empate (0-0)

Segundo empate de la temporada cosechado por el Portonovo, esta vez ante el Alerta Navia; si bien el resultado no deja de ser bastante justo, fueron los arlequinados quienes dispusieron de las mejores oportunidades, especialmente Iván, quien erró un penalti que pudo haber supuesto los tres puntos para el cuadro local.

Los primeros 45 minutos se mostraron bastante equilibrados, no se veía un dominador claro. No obstante, sería el Portonovo, si acaso, el que inquietaría primero la portería rival. Fue Iván, en el minuto 17, quien estuvo cerca de adelantar a los locales con un cabezazo. El mismo Iván disfrutaría, en el minuto 27, de la oportunidad más clara del encuentro en forma de penalti, pero David adivinó sus intenciones y lo atajó. A partir de ese momento sería el Alerta quien llevaría más el peso del encuentro, disponiendo Borja y Francisco de sendas ocasiones, inquietando a la grada local.

Tras la reanudación, el encuentro se desarrolló de la misma manera que la primera mitad. Nuevamente Iván gozó de una buena ocasión, pero la fortuna no le sonrió; su vaselina fue repelida por el poste. Fue esta la mejor ocasión local de la segunda mitad, quizás junto a una falta botada por Brian. En la última jugada el Alerta dispuso de su ocasión, pero el resultado permaneció inalterable.