El Portonovo rubrica su ascenso de categoría

Tras el parón obligado por la borrasca de la jornada anterior (que se disputará el 29 de este mes) este fin de semana se ha reanudado la competición en la liga de veteranos, donde hay un nuevo equipo que se garantiza el ascenso. Se trata del Portonovo, del grupo 2 de 1ª, que venció 0-3 al Maikel y Best y saca 29 puntos al primer equipo que promocionaría, el DXT A Lama, cuando quedan tan solo 24 puntos en juego.

En el grupo 1 de 1ª, el Pazo da Golpelleira se impuso por 1-4 Vilalonga, mientras que el Xeve, segundo, hizo lo propio ante el Soho Cambados, ppr 4-1.



En el grupo 1 de 2ª, el Albariño también obtuvo una nueva victoria, ante el Godos, con un resultado de 2-0. En el segundo, tercer y cuarto puesto hay un triple empate entre Cafetería Vilariño, Multitendas y Romai Viveiros, todos con 42 puntos tras las victorias de los dos primeros, por goleada, y la derrota del último de ellos.

En el grupo 2 de 2ª, A Lama amplía la ventaja que mantiene con su inmediato perseguidor, el Terras do Umia, hasta los diez puntos, tras ganar por 0-3 al Barro.



El Arcade, por su parte, en el grupo 3 de 2ª, no fue capaz de acelerar para aumentar ese punto que le separa de O Verduxo dado que ambos se midieron la pasada jornada entre sí y el resultado fue un ajustado empate a unos.

Como ya quedó dicho la pasada semana, el Céltiga ya es, matemáticamente, equipo de 2ª Galicia. A pesar de tener garantizado este ascenso de categoría, los isleños no aflojan ni un ápice en lo que queda de competición y la pasada jornada vencieron por cuatro goles a cero al Dorrón. O Rancho Abalo, que le sigue a diez puntos y también está en posición de ascenso, empató 2-2 con el Puentearnelas.

En el grupo de la Asociación de Veteranos, la competición ya ha concluido hace varias semanas, con el Galicia Arcade como primer clasificado de esta liga.