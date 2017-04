El Portonovo suma un punto que sabe a poco

Punto con sabor agridulce el obtenido ayer por el Portonovo en Gondomar, y es que si bien el cuadro arlequinado necesita sumar como respirar, la victoria estuvo cerca de decantarse para los visitantes en una cancha complicada. Los de Ángel Oliveira prepararon a conciencia el encuentro, y los resultados no se hicieron esperar; parecía que era el Gondomar quien estaba en una situación difícil y el Portonovo en una posición desahogada por lo mostrado en el campo. Fruto de este dominio sería el 0-1, anotado poco antes de cumplirse la primera media hora de juego; Nico, con un gran testarazo, hacía justicia y ponía a los arlequinados por delante. Pese al dominio portonovés, no todo fueron buenas noticias en esta primera mitad; en el minuto 40, en un extraño incidente, Ángel Oliveira era expulsado.



El Portonovo fue quien de superar sin más este contratiempo, y tras la reanudación el encuentro discurría favorablemente a los intereses de los visitantes, quienes no se veían inquietados por los locales, dejando discurrir el reloj, opción que les favorecía. Pero a falta de un cuarto de hora para el final llegó la acción más determinante, cuando el colegiado mostró la segunda amarilla a Félix, dejando al Portonovo con 10.



Ahora sí que se resintió el cuadro arlequinado, quien, además, al poco, en una acción muy desafortunada veía como Aitor Gómez hacía el empate. Tras este, los visitantes se limitaron a dejar correr el reloj. l