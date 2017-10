El presidente llama a la calma tras las dos primeras derrotas

El Xuven espera que el ala pívot marfileño Bernard Morena llegue mañana a Cambados y se ponga a las órdenes del técnico Chiqui Barros para debutar el sábado en Madrid ante el Real Canoe . “Ya tiene el visado concedido desde el viernes”, explicaba ayer el presidente Antonio Lema. “Mañana se lo darán y está buscando vuelo, esperamos tenerlo el miércoles aquí”.

El culebrón Morena, por tanto, parece llegar a su fin. El ala pívot se perdió los dos primeros partidos de liga y el entrenador ferrolano optó el sábado por utilizar a su ayudante Alberto Rodríguez como jugador durante el tercer cuarto. “Hay que agradecerle a Alberto el esfuerzo extra de ponerse a jugar”, dice el presidente, que envía un mensaje de calma tras las dos primeras derrotas. “Hay que tener tranquilidad, el sábado tuvimos mala suerte al final, esto acaba de empezar, quedan muchos partidos y hay que seguir peleando”.

El entrenador del Xuven fue bastante crítico con algunos jugadores al final del partido, lamentando también no poder trabajar todas estas semanas como le gustaría debido a los contratiempos en el juego interior.

Cabe recordar que Jawara apenas lleva un par de semanas en el equipo y Morena está por llegar. “Necesitamos tener a todo el mundo y entrenar, el equipo va a salir adelante seguro, estoy convencido, el primer balance habrá que hacerlo al final de la primera vuelta”, dijo el sábado Barros. “Ahora nos viene un calendario difícil, ya he vivido situaciones así, hay que apretar los dientes, hablar poco y entrenar mucho”.

El joven Samu Barros y el británico Will Saunders volvieron a liderar al equipo en anotación el sábado, con 15 puntos cada uno. El Xuven dominó claramente el rebote (44 a 21) pero perdió muchos balones, algunos de ellos en momentos claves al final cuando lo tenía todo a favor para ganar. El sábado le espera en Madrid el recién ascendido Real Canoe, que también cuenta por derrotas sus dos partidos.