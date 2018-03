El pulso por el “protagonismo” del juego marca el gran derbi de la Ría

En una plantilla tan corta como la del Arosa, cualquier percance supone un pequeño drama. El mediapunta vigués Manu Justo está prácticamente descartado para el derbi de mañana en A Lomba ante el Boiro. Un golpe en el talón de Aquiles de su pie derecho no le ha permitido entrenar, la zona está inflamada y su concurso en el duelo peligra. “Va a estar complicado, es difícil que llegue”, reconoce Jorge Otero. “Es una baja sensible porque somos pocos y estaba en un buen momento, nos estaba dando velocidad y goles, pero hay que tirar para adelante y no lamentarse”.



A la convocatoria volverá el meta Roberto Pazos, tras varios meses de baja por una lesión en un dedo. Batallón entrenó esta semana sin problemas, por lo que en principio el técnico cuenta con 14 jugadores de campo y 2 porteros del primer equipo.

“El Boiro no está donde todos pensábamos que iba a estar, tiene jugadores de muchísimo nivel, muy contrastados, pero es un rival peligroso, con entrenador nuevo y querrán engancharse arriba”, explica un Otero que tiene muy presente la razón por la que acabó en Vilalba el domingo la racha de trece partidos invicto. “Si nos vamos a tope, al 100 %, nos puede ganar cualquiera, nos sucedió en la primera parte ante el Vilalbés, que es un grandísimo equipo. Tenemos que salir con los cinco sentidos, vamos a tener delante a un rival con jugadores técnicamente muy buenos”.

El estado del terreno de juego, tras la intensa lluvia los últimos días, preocupa en el Arosa, que jugará seis de sus últimos diez partidos en el irregular campo de A Lomba.



En el Boiro Víctor Santos cuenta con toda la plantilla disponible a excepción del lesionado Marcos Caridad. Aunque hay un portero nuevo entrenando en Barraña, no tiene ficha, por lo que Miguel y el juvenil Mario serán los guardametas disponibles para el derbi. Al Boiro en la última jornada le sucedió lo mismo que al Arosa. Fue claramente superado en la primera parte, ante el Céltiga, y cuando quiso reaccionar tras el descanso ya fue tarde.

“Aprendemos a que hai que afrontar os partidos dende o principio doutra maneira, ser protagonistas, que non nos poda a presión e non esperar a que pase algo, hai que saír a polo partido o domingo e sempre, tratar de mandar no marcador a través do noso xogo”.



El técnico sonense apenas lleva dos semanas de trabajo en Boiro, pero tiene muy claro el plan a seguir. “Hai que correr riscos, hai que ir a polos partidos e sumar os máximos puntos. A única clasificación que serve é a da última xornada”.

El Boiro es un equipo con problemas sin balón, le falta agresividad en la presión para recuperarlo. “A idea é ser sólidos defensivamente, en ataque ha calidade e tentaremos de ofrecer solucións grupais e non individuais”.

Santos anuncia cambios en el equipo respecto a su debut y espera un derbi muy abierto. “Eles tamén querrán asumir protagonismo porque necesitan os puntos coma nós, tampouco nos imos a suicidar, pero hai que ir a por eles”, insiste.