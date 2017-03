Nueve puntos celebrados en el último suspiro

El Arosa logró el domingo una victoria in extremis ante el Castro con un gol en el minuto 89 de partido. Es la quinta vez en lo que va de temporada que los vilagarcianos convierten en oro un gol en los minutos finales. El Arosa ya ha rescatado en lo que va de temporada 9 puntos a partir del minuto 89 de juego. Producto de su ambición de tratar de ganar cada domingo, de su insistencia, de su potencial a balón parado y del cansancio con el que llegan algunos de sus rivales a los últimos minutos.

Sucedió por primera vez ante el Alondras en A Lomba, cuando marcó Rivas en un córner en el minuto 93. Fue el 2-1 en la última jugada del partido. Se repitió de nuevo en A Lomba, ante el As Pontes. Marcó Eloy a la salida de un córner el 3-2 en el minuto 94 en un partido en el que los de Jorge Otero levantaron un 0-2 en el último cuarto de hora. También a domicilio hubo premio en el tiempo de aumento. Fue en Calabagueiros ante el Barco en la última victoria lejos de Vilagarcía a finales de noviembre. En aquella ocasión, tras una segunda jugada en saque de esquina, marcó Sidibé de cabeza en el minuto 91 el 0-1.

A la semana siguiente en A Lomba ante el Vilalbés, el gol en las postrimerías del choque no valió 3 puntos, sino 1, pero muy importante al tratarse de un rival directo. De nuevo a balón parado. A la salida de un córner fue Cabanyes el que marcó en el minuto 90. Por cuarta vez en A Lomba, el domingo fue el Castro el que sufrió un golpe final de los locales. Esta vez con la grada más nerviosa de lo habitual. De hecho, algunos aficionados increpaban a Suso Martínez por su insistencia en manejar la pelota buscando la mejor opción minutos antes de que pusiese un espectacular balón en la cabeza de Manu Justo, que remató muy bien para hacer el 3-2. Y es que no es solo una cuestión de fortuna el botín que ha encontrado ya el Arosa en los últimos minutos.

lesión de sylla

El máximo goleador del equipo, el senegalés Diego Sylla, está prácticamente descartado para el próximo partido el domingo en O Poboado ante el As Pontes, Sufre un fuerte esguince en un tobillo, la inflamación todavía no ha remitido y en el club son conscientes de que puede estar varias semanas de baja. La lesión de Sylla coincide con la que sufrió la semana pasada Fran Monroy. Si bien el vigués finalmente no se fracturó la clavícula y todo se quedó en un esguince, tampoco parece viable que esté disponible el domingo, aunque ayer ya se le vio trotar en el entrenamiento. De esta forma, Hugo Soto se queda como la única alternativa.

El Arosa ya está mentalizado para su siguiente reto, que es una asignatura pendiente: Ganar a domicilio. En sus últimas cinco salidas perdió en tres ocasiones y empató en dos ellas. Menos en Vilalonga, en todos los partidos encajó goles. Algo que preocupa al entrenador. El domingo tendrá enfrente un equipo que con 18 puntos está virtualmente descendido porque restan 30 en juego y está a 16 del Choco, que caería ahora mismo arrastrado por el Somozas.