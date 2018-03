Raquel Meaños, subcampeona de España sub 20 en 800 metros

Raquel Meaños se proclamó subcampeona de España Sub 20 de 800 metros ayer en Ourense en una final muy igualada en la que las tres primeras se jugaron el orden de las medallas en los últimos metros. Se llevó la victoria María Lasa (Club Tolosa) con un tiempo de 2:09.27, mientras que la vilagarciana hizo 2:09.38, tan solo once centésimas la separaron del título. El tercer puesto fue para Alejandra López (Racing Valladolid) que hizo una marca de 2:09.88. Meaños repite el segundo puesto en el Nacional bajo techo logrado el pasado año en Sabadell. En esta ocasión la plata le deja una sensación agridulce porque llegaba como gran favorita tras ser cuarta hace dos semanas en el Campeonato de España Absoluto celebrado en Valencia, donde fue capaz de hacer una marca de 2:07.97, muy cerca de su mejor registro personal en la distancia de 2:07.05 realizado el pasado año al aire libre.

La vilagarciana explica que “no me encontré bien, fue una carrera muy rápida”. Desde el inicio Lasa salió muy fuerte y aunque a falta de 200 metros Meaños atacó, su rival aguantó el pulso. “Hice un cambio pero ella estuvo muy fuerte, fue superior y hay que felicitarla”. Aunque su objetivo era el oro, la joven arousana da valor al subcampeonato, “quería ganar pero me encontré una rival superior en un día en el que no tuve buenas sensaciones, son cosas que pasan y estoy satisfecha por repetir la medalla de plata del pasado año en pista cubierta”.

Raquel Meaños deja atrás tras esta prueba la temporada bajo techo y empezará a partir de ahora a preparar la del aire libre, en la que le esperan nuevos retos este año.