El Rasoeiro asegura su continuidad en Nacional

El Rasoeiro asegura su continuidad en Primera Nacional a falta de cuatro jornadas para el final de liga tras ganar al colista Granitos Ibérico en Novo Monte da Vila por 21-17. No fue el partido más brillante de esta temporada de los de Quito Parada, pero al final lo sacaron adelante para sumar su novena victoria en la competición.

En la primera parte el Rasoeiro no estuvo cómodo, no era capaz de imponer su ritmo ni su defensa, pero el colista no lo aprovechó en el marcador. El Rasu tomó una ventaja de goles tras acertar Iago y Aarón para ponerse 8-6. De ahí al descanso, demasiados errores en ambos equipos y escasez de goles (9-7 al ecuador).

El partido cambió en la segunda parte. El Granitos Ibérico cambió su defensa asumiendo riesgos, por lo que el Rasu hizo valer su superioridad física para encontrar situaciones ventajosas que acabaron en gol. Un parcial de 5-2 dio un cómodo margen a los grovenses ante un rival que cometió muchos errores y empezó a toparse con un Noya inspirado. La diferencia se instaló en los 6 goles y el Calmear jugó con tranquilidad los últimos minutos en los que tras el 20-14 el Carballal logró tres goles para maquillar el resultado.

Clasificación

La permanencia está prácticamente hecha. Solo una extraña e improbable carambola podría hacer descender al Rasoeiro en los últimos cuatro partidos de liga. Tendría que perder los cuatro partidos que restan y que bien el Octavio o el Lavadores ganasen todos.