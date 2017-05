Rescatar el factor cancha con la rotación más corta

La derrota en el segundo partido de la eliminatoria unida a la marcha de Brantley Osborne a Estados Unidos complica las opciones del Cambados Cidade Europea do Viño 2017 en el play-off de ascenso a Leb Oro. El equipo de Manu Santos viajó esta madrugada hacia Sevilla, donde mañana se enfrenta al Aceitunas Fragata Morón en el tercer partido de la serie (1-1). Se espera un ambientazo en el pabellón Alameda (21 horas). Los locales, que el pasado año ganaron en play-off el partido de casa ante Araberri, son conscientes de que este partido es clave en la eliminatoria. También el Xuven, que deberá adaptarse ahora a las nuevas circunstancias tras la marcha de Osborne.



Manu Santos se queda con una rotación más corta en el exterior. Sobre el papel, Adrián Chapela y Erik Quintela coincidirán más minutos en pista. Adriá Baiget ejercerá más de base e incluso existe la posibilidad de que el Xuven juega con tres pívots en determinados momentos. La defensa y el rebote centran la obsesión de ambos técnicos luego de los dos primeros partidos. Rafa Rufián no quiere que el Xuven pueda correr. Y los cambadeses necesitan estar sólidos atrás para que aparezca la fluidez en su juego en transición.



En el precedente de esta temporada en Morón en liga, el Xuven recibió 90 puntos de los sevillanos y solo pudo anotar 77. En aquella ocasión todavía no estaba Mansour Kasse en los andaluces, puesto que llegó a finales de febrero. El senegalés está siendo de momento un jugador clave y el termómetro de la eliminatoria. Promedia 13,5 puntos y 7,5 rebotes en los dos partidos. Mejores números que en liga regular.