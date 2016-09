El Rey Juan Carlos I gana su regata

“Fifty by Storax”, “Movistar”, “Sebrala dos”, “Chispa Nejra”, “Gallant”, “Pingüino uno”, “Bribon Movistar” y “Marnatura” fueron los los ganadores de la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster que concluyó ayer en Sanxenxo, en la que “Mirfak” y “Movistar” ganaron también el circuito gallego de alto nivel, el prestigioso Trofeo Presidente de la Xunta. En la categoría de BMW ORC 0-1 y 2-3 los ganadores ya se habían asegurado su primera posición, aunque el resto del podio todavía estaba por decidir. En la primera de las divisiones, el “Fifty by Storax” de Rui Ramada selló su participación con un segundo puesto en la única prueba que restaba por disputarse en el campo de regatas de BMW ORC.

Por su parte también el “Movistar” partió ayer con la victoria ya en su haber, lo que no impidió que la tripulación comandada por Willy Alonso saliese al agua al cien por cien y se anotase el último triunfo parcial para despedirse de la cita pontevedresa con pleno de victorias en su casillero.

En BMW ORC Especial la flota disputó una nueva regata costera en la que la victoria en el grupo 1 fue para el “Sebrala dos”, resultado que le sirvió para adjudicarse la victoria en su categoría. En el segundo grupo, “Chispa Nejra” fue el ganador de la regata tras anotarse hoy un tercero. La categoría Movistar 6m fue sin duda una de las más disputadas en esta nueva edición de la cita pontevedresa. El “Gallant” de S.M. El Rey Juan Carlos, que arrancó el fin de semana en la segunda posición de la general, fue de menos a más y acabó proclamándose hoy campeón de la regata que lleva su nombre.

En los Clásicos Turismo Rías Baixas, “Pingüino Uno” de Carlos Romero confirmó su triunfo al anotarse la segunda victoria de campeonato. No hubo cambios tampoco en la clasificación de Mahou J80. Con tres nuevas pruebas disputadas, el “Bribon Movistar” de Marc de Antonio se ha proclamado campeón de la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster después de sumar una nueva victoria parcial, un segundo y un tercero. Este resultado, además, les convierte en campeones de la Copa de España por tercer año consecutivo.

El “Marnatura” de Jordi Xammar fue el vencedor en la categoría de Mahou J70. No fue nada fácil la jornada de ayer para los casi 130 participantes en la categoría Abanca Optimist. El Comité de Regatas, que tuvo que aplazar el comienzo de las pruebas por falta de viento, dio su cien por cien para que finalmente se pudiese disputar una última prueba para los dos grupos en los que se divide la flota. En el grupo oro la victoria fue para Javier García Lage del Real Club Náutico de A Coruña. Le siguen en la general Ricardo Fernández del C.M. Canido y Yago Castro del RCN Sanxenxo. En el grupo plata, la ganadora fue la coruñesa Marta Belén Tabara. Por su parte, los alumnos del Centro Nacional de Vela Adaptada Fundación MAPFRE volvieron a salir al agua para disputar la segunda jornada del Trofeo Movistar de Vela Adaptada, que continuará a partir de hoy con la Semana Movistar.

Con la cita que organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo finalizada se conocen ya los nombres de los ganadores del Trofeo Presidente de la Xunta, galardón que se otorga a al mejor barco clasificado de las divisiones 0-1 y 2-3 tras las tres pruebas que conforman este circuito: la Regata SAR Infanta Elena de A Coruña, el Trofeo Príncipe de Asturias de Baiona y finalmente la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster. En la división 0-1, el “Mirfak” de Diego López ha sido el ganador del ansiado botafumeiro de plata por segundo año consecutivo. En 2-3, “Movistar” grabará su nombre en el trofeo por décimo quinta vez desde que se creó el circuito, hace ya 16 años.