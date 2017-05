El Ribadumia sigue en Tercera y el Céltiga desciende por ahora

El Ribadumia festejó ayer su continuidad una temporada más en Tercera al ganar al As Pontes en A Senra por 2-1. Un triunfo que acompañado de la salvación del Boiro en Segunda B deja a los aurinegros en categoría nacional. El Céltiga también hizo sus deberes y venció al Castro en el Salvador Otero, pero la victoria del Ribadumia le deja en descenso condicionado. El equipo isleño necesita que en las próximas semanas ascienda un equipo gallego a Segunda B en el play-off para seguir en Tercera.



En A Senra el Ribadumia estuvo agarrotado en los primeros minutos, pero cuando se soltó llegó la acción del 1-0 a través de un penalti. Fue en un pase de Camiño sobre Anxo, que fue derribado por el meta pontino. Marcó Changui y los locales apenas pasaron apuros hasta el descanso, controlando sobre todo al delantero Ibu. Al inicio de la segunda parte empató Caique con un disparo que se coló entre mchos defensas. El Ribadumia reaccionó muy rápido en una falta que lanzó Anxo, el balón tocó en un defensa y se coló. Fue clave en el ánimo local. A partir de ahí los locales perdonaron mucho. Changui y Anxo desperdiciando opciones muy clarasen el área, también Camiño rondó el gol. El As Pontes no bajó los brazos y el Ribadumia tuvo que sufrir hasta el final, pero lo celebró por todo lo alto.



Triunfo cómodo

El Céltiga logró un cómodo triunfo en el Salvador Otero ante un Castro que se presentó con las sensibles ausencias de Omar, Vicente y Xaime, y con tan solo 14 jugadores en la convocatoria (el meta Manu Cedrón jugó como futbolista de campo los últimos minutos). kl Céltiga salió muy fuerte y a los dos minutos ya avisó Yun. A los nueve la tuvo Ramón, pero salvó un defensa bajo palos, mientras que en el rechace Jonathan remató por encima del larguero. A la tercera fue la vencida. En el minuto 16, en una acción de Yun por banda con centro atrás para que Machu a la segunda marcase de tacón. Con el 1-0 el Céltiga levantó el pie del acelerador, el juego se igualó pero los lucenses no llegaron a la meta local. Machu tuvo una buena doble ocasión a la media hora. En el 35 el Castro casi marca, en un despeje de Emilio hacia su portería. El Céltiga volvió a salir muy fuerte en la segunda parte. Avisaron Yun, Ramón y Hugo. Tuvieron que esperar los locales al 72 para sentenciar. Marcó Ramón a puerta vacía. A partir de ahí, tranquilidad sobre todo tras la expulsión del visitante Suso. Emilio hizo el 3-0, ya con el público pendiente del resultado de A Senra. Al final es un triunfo que no vale de mucho porque sus vecinos no fallaron. El futuro del Céltiga pasa a depender ahora de la suerte del Fabril, Bouzas, Cerceda y Bergantiños.