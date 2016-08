El Ribadumia visita por primera vez en su historia al Compostela en la capital gallega

El Ribadumia se presenta esta tarde en la capital de Galicia para enfrentarse por primera vez en su historia en liga a la SD Compostela. A partir de las 19:30 horas en el Estadio de San Lázaro, con la TVG2 en directo. “Es un estímulo para muchos jugadores ir a un estadio como ese, algunos nunca jugaron allí”, explica el técnico de los aurinegros David Sierra. “El rival es muy duro, de lo más potentes de la categoría”. El Compostela, un recién descendido, configuró un nuevo proyecto esta temporada realizando 20 fichajes, muchos de ellos con nombre y trayectoria en la categoría. “Quizá ellos están todavía en proceso de acoplamiento, pero yo prefería que este partido llegase más adelante con nosotros más rodados”, sostiene el entrenador de los arousanos.

Manu Bugallo, lesionado, en la única ausencia del Ribadumia. Sierra desplaza a todos los disponibles y en San Lázaro hará descartes. Se presumen cambios en el once que ganó al Dubra. Gabi arrastra molestias y Anxo apunta a titular. “Vamos con la idea de discutirles la posesión, no va a ser fácil porque tienen jugadores de mucho potencial y viene de recibir un duro golpe”. En su estreno, el conjunto que entrena el riveirense Yago Iglesias perdió 5-1 en Abegondo ante el Deportivo B. Pierde a Cardeñosa por lesión, pero recupera a otros como Make y Santi. Iglesias tiene la duda del ex del Cerceda Martín.

El duelo será muy especial para Changui, puesto que regresa a San Lázaro para jugar contra el Compostela casi dos décadas después de lanzar su carrera deportiva como profesional en el club santiagués. Changui responder a la cita como mejor sabe, marcando algún gol.