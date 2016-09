Ribadumia y Villalonga claman contra los últimos arbitrajes

En Ribadumia y Vilalonga se sienten muy perjudicados por los arbitrajes de la última jornada en la que ambos equipos perdieron por la mínima ante el Barco y el Negreira respectivamente. En A Senra, el coruñés García Rodríguez expulsó con roja directa a Miguel Vázquez en el minuto 21 tras cometer una falta en el centro del campo sobre Javi Ballesteros. Una acción que el técnico David Sierra ni siquiera considera infracción. Con el vídeo de la jugada emitida por la TVG2 en el programa En Xogo, el Ribadumia recurrirá la tarjeta roja. “¿Cómo puede entender que hay juego brusco grave en esa jugada?”, se pregunta el entrenador pontevedrés.

Lo cierto es que al expulsión de Miguel cambió por completo el partido y tuvo absoluto incidencia en el marcador al final. El Ribadumia, que ganaba 1-0 en ese momento, jugó con diez casi 70 minutos y acabó perdiendo 1-2 contra el Barco. “Yo solo pido buenas y justas decisiones para todos”, dice Sierra. Desde la directiva lamentan la actuación del colegiado y apuntan que cometió bastantes errores. El plazo para presentar el recurso termina hoy a las 12 horas.

El Villalonga también pasó en Negreira de tener el partido encarrilado a ver como se le escapaba, mediada la segunda parte, tras una discutida decisión del también árbitro coruñés Méndez Castro. Un penalti por mano de Adrián Santos, al que la pelota le rebotó tras un disparo lejano y sin peligro de un jugador del Negreira. Antonio Fernández, técnico del Villalonga, califica la jugada “de película”, y pide respeto. “Somos un recién ascendido y queremos que nos traten como al resto”. El penalti dio origen a la remontada local. “Fue una jugada que nos descentró completamente, no hay intención ninguna por parte de Adrián, creo que nos fastidiaron el partido”. El reglamento arbitral de la RFEF establece la infracción cuando se toca el balón con la mano de forma deliberada, teniendo en cuenta el movimiento de la mano hacia el balón (no del balón hacia la mano) y la distancia entre el adversario y el balón, que llega de forma inesperada como en la acción del domingo. El árbitro decretó penalti pero no mostró la segunda amarilla a Adrián Santos, algo que también desconcierta en Vilalonga, donde se sienten muy perjudicados y lamentan lo ocurrido.

Al margen de la polémica, Antonio Fernández destaca el buen partido de los suyos y lamenta las ocasiones desperdiciadas para hacer el 0-2. El domingo el equipo celeste recibirá al Barbadás en San Pedro. Antonio recuperará a Pablo Mota, Martín y Aarón Paredes.

En el Céltiga dan valor al punto cosechado ante el correoso Silva y empiezan ya a preparar la visita al Barco del domingo. El largo viaje será uno de los hándicaps a los que tendrán que hacer frente los isleños, que visitarán a uno de los claros candidatos a jugar el play-off.