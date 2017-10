Ricardo Dios dice que Pablo Torres intentó agredirlo al final del derbi

La fuerte rivalidad que se ha generado los últimos años entre el Umia y el Amanecer, dos equipos con trayectorias paralelas, alcanzó su punto álgido y desagradable el domingo en el campo de A Bouza. Un derbi en el que se impusieron los grovenses y que se saldó con tres expulsados en los locales. Si bien, fue el epílogo lo que ensombreció el fútbol. El técnico visitante Ricardo Dios asegura que fue víctima de un intento de agresión de su homólogo del Umia, Pablo Torres. “Ao final de partido baixei ao campo e cando me din conta viña el correndo cara min e lanzoume una patada de karate, que por sorte esquivei”.

Dios dice que varios testigos vieron el intento de agresión y que su reacción fue refugiarse en el vestuario mientras se montó una tangana con varias personas agarrando a Pablo Torres y un futbolista local “fora de si”.

El técnico isleño del Amanecer, que siguió el partido sancionado desde la grada, asegura que Torres le lanzó una botella de agua desde el banquillo durante el duelo. “Tirouma e eu devolvinlla, díxome que me esperaba fóra ao final cun xesto”. Con los ánimos encendidos, sobre todo a raíz de los penaltis señalados en la segunda parte, se produjeron los incidentes finalizado el duelo. Unos hechos que niegan en el Umia.

Mientras Pablo Torres prefiere no hacer declaraciones, “non vou entrar no seu xogo, debería ter un pouco de educación”, el directivo del club de Barrantes Amancio Varela asegura que “no hubo intento de agresión”. La directiva tenía previsto reunirse ayer por la noche “para estudiar medidas ante las falsedades que está diciendo este entrenador”, a la vez que “pediremos explicaciones al club Amanecer”.

En el Umia se remiten al acta arbitral del colegiado Montes Villamil, que de todo lo ocurrido recoge en el apartado de otras observaciones que Ricardo Dios “entró en el descanso en el terreno de juego camino de los vestuarios a dar indicaciones a sus jugadores estando sancionado”, algo que niega el técnico del Amanecer. Sobre la trifulca final, el trencilla escribió que “fue promovida por el público visitante, identificado por ropa deportiva de ese mismo equipo, los cuales amenazan e insultan a un jugador del equipo local”. Y vuelve a recoger que Ricardo Dios fue camino a los vestuarios.

“A acta no se corresponde co que pasou”, aclara Dios, “non fun o vestiario no descanso, ao final do partido baixo ao campo e cando esquivo a patada que me quería dar foi cando me refuxei no vestiario porque sentinme amenazado. Non entendo como recolle iso se o árbitro xa estaba dentro do vestiario”.

Se siente perseguido

El técnico del Amanecer cumplió en Barrantes el domingo el segundo de sus siete partidos de sanción, cinco por protestar al árbitro y dos por dar indicaciones estando expulsado en la quinta jornada en A Guarda. Se siente perseguido y lamenta que de acuerdo al dictado del acta puedan volver a sancionarlo. “Estou farto e non estou disposto a permitir o que está a suceder. Eu son protestón e equivócome, pero unha vez remata un partido olvídome. Non entendo como outros non recoñecen cando se equivocan”.