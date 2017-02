Un rival atrapado en Tercera

El Fabril, rival del Arosa el domingo en A Lomba (17 horas), tiene bastante de Federer y cada vez más de Nadal. Tiene un poco de Messi y algo de Cristiano. Al Fabril le sobra talento en una Tercera en la que, en ocasiones, sobre todo en el inicio de la liga, se sentía incómodo, descolocado. Con promesas impropias de esta categoría, el filial comprobó en sus carnes que el ascenso que se le demandó desde el primer día no sería coser y cantar.

El Fabril pasó por la piedra en el Pujales ante el que sigue siendo líder, no dio señales de vida en Os Carrís ante el Barbadás, falló en A Magdalena ante el Vilalbés y la pifió en el campo del Castro en cuatro salidas prácticamente consecutivas. Cero de doce. En un campo bueno, al Fabril se le gana con presión alta, dificultándole, como hicieron el Bergantiños y el Arosa en Abegondo, la salida de balón, ese proceso del juego con el que se siente relativamente cómodo si la organización defensiva del rival no es buena.

Obligado a encontrar una alternativa directa, como tuvo que hacer contra el Rápido y el Barbadás, la fiabilidad ofensiva del Depor B se reduce considerablemente. El Fabril, que ha ganado carácter y raza, ha dado con la tecla en el centro del campo: Queijeiro y Edu, con Manu Molina en la mediapunta, se han convertido en indiscutibles. Habrá que descubrir el nivel real de Carlos López, un mediocentro más, fichaje reciente procedente del Hospitalet, de Segunda B.

Si por dentro el fútbol del Fabril funciona mejor que nunca, la gran mayoría de entrenadores de la liga tienen marcado en rojo las bandas. Borja Galán, por la derecha, y, sobre todo, Óscar Pinchi, por la izquierda, son dos auténticos puñales que en el uno contra uno son letales. Las ayudas y coberturas sobre los laterales se vuelven indispensables con el Fabril enfrente. Borja Domingo, que no ha sido todo lo titular que indican sus números, es el mejor delantero del equipo, aunque el técnico Cristóbal Parralo ha demostrado que confía tanto o más en Jardel, un portugués que llegó la pasada temporada al club para el Juvenil A. El punto débil de este filial está en los laterales y no porque les falte talento. Tienen detalles de Federer, son ofensivos, hasta marcan goles, pero todavía les falta ese toque competitivo de Rafa tan necesario para un equipo obsesionado con la Segunda B que, tras varios años intentando dar el salto, sigue atrapado en Tercera.



pinchi, el icono de la base

Óscar García, al que el mundo del fútbol conoce desde hace unos años como Pinchi, es el actual icono de la cantera del Deportivo. El ‘7’ fabrilista es el más vigilado por cada equipo de Tercera. Diestro y extremo izquierdo, con pinceladas de Neymar, es tan escurridizo como veloz. Eso demuestra en el filial una promesa que hace exactamente un mes jugó por primera vez esta temporada con el Deportivo, equipo con el que entrena durante toda la temporada. Salió media hora en Copa contra el Alavés, aunque su debut oficial fue en diciembre de 2015 contra la Llagostera. Protagonista de un llamativo castigo –sin convocar con el primer equipo en Copa y una semana de entrenamientos con el filial– por una entrevista concedida a dxt campeón, Óscar debe ser el guía para ascender a Segunda B.



trece "foráneos"

En la plantilla fabrilista hay 13 jugadores de fuera de Galicia (3 de ellos extranjeros). Ángel, Anxo, Naveira, Rama, Fornos, Blas, Queijeiro y Pinchi son los gallegos, solo los tres últimos son habituales en el once.



media día del club

Los socios del Arosa pasarán por taquilla el domingo, puesto que el partido ante el filial herculino ha sido declarado “medio día de ayuda al club”. De esta forma, los abonados pagarán 5 euros. El público en general abona 10 euros. Todos los abonados ya pueden retirar las entradas desde hoy en las oficinas del club en A Lomba, con el objetivo de evitar colas en taquilla el domingo. El convenio de colaboración que une a las canteras de Arosa y Depor finaliza el 30 de junio de este año