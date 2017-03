El rodillo amarillo logró la séptima

El Cambados Cidade Europea do Viño 2017 gana por casi veinte puntos en la segunda parte cuando Matt Don se lanza al parqué a pelear un balón suelto en un rebote del que sale victorioso, la grada enloquece. No hay mejor acción para definir lo que fue la séptima victoria seguida del Xuven, que le permite dormir en lo más alto de la tabla a la espera de lo que pase hoy en el Lucentum- Sammic. El líder, que ya ostenta la mayor racha de triunfos seguidos de la temporada, pasó el rodillo para imponerse a Alcázar 94-77. Otro triunfo cimentado en su ambición, en su hambre y en su determinación para defender y cargar el rebote. Un total de medio centenar refleja la estadística que capturaron los de Manu Santos, cuya puesta en escena e inicio del tercer cuarto fueron suficientes para lograr holgadas ventajas que luego superior rentabilizar.



Enfrente tuvieron a un muy buen rival, que tuvo sus momentos en el partido, acercándose a 4 puntos antes del descanso y a 11 en el último cuarto, pero el Xuven no dudó en los instantes cruciales, leyó bien el juego y encontró las ventajas para asegurar otra victoria de carácter, de buen juego y de despliegue físico. El excelente momento de forma perdura. Quedan seis jornadas. Es imposible ya no creer en que el equipo de Santos puede ganar la liga jugando a este nivel. El técnico visitante David Varela, que volvía a O Pombal donde defendió la camiseta del Xuven en EBA hace casi dos décadas, lo dijo al final. “Es el principal favorito al título, tiene una dinámica excelente, les sale todo y están compenetrados, son un equipo”.

La semana no fue sencilla, debido a la muerte de un hermano de Charles, que además sufrió un golpe en la mandíbula que no le permitió entrenar algunos días. El congoleño jugó muy motivado e hizo un partidazo. Metió el segundo triple, tras un primero de Juan Rubio, otro de los destacados ayer, en el fulgurante inicio de partido local. Cuando Alcázar despertó perdía ya 15-2. Dos triples seguidos de Villarejo, máximo anotador del partido con 22 puntos, frenaron la dinámica, momentáneamente porque dos mates de concurso de Matt y Juan Rubio pusieron al público en pie y el marcador en 20-10. El primer cuarto se cerró 27-18. Alcázar mejoró con la entrada a pista del base Lamonte Thomas y al anotar cuatro triples capeó un poco el temporal.



El segundo cuarto fue un toma y daca. Los manchegos igualaron el alto ritmo local, jugando en transiciones muy rápidas. Les fue bien, mejoraron en defensa y corrieron. Apareció el croata Gunjina, que aportó mucho en esos minutos. El Xuven, gracias al rebote de ataque, se mantuvo por delante, pero la renta bajó (45-41).



Al inicio del tercer cuarto el Xuven salió en modo rodillo amarillo. Algo que ya tantas veces hemos visto esta temporada. Subió su defensa y Alcázar empezó a sufrir, con tiros forzados y pérdidas. Al otro lado de la pista, recital de triples. Hasta cuatro de cinco intentos que llevaron la firma de Juan Rubio (2), Adriá Baiget y Érik, otro que jugó a un nivel top. El parcial fue demoledor (16-4). Solo desde el tiro libre, con los árbitros nivelando el marcador de faltas, Alcázar pudo sumar algún punto. El Xuven elevó la renta hasta los 21 puntos (70-49). Sacó de la pista a su rival, que pareció pagar el desgaste físico del segundo cuarto. Y es que los de Manu Santos te llevan al límite y no aflojan. 27-12 fue el tanteo del tercer cuarto, que parecía ya la sentencia.



No fue así. Alcázar volvió al partido. Con defensas alternativas zancadilleó el paso a los locales y logró ponerse a 11 mediado el último cuarto (79-68). Los de David Varela arriesgaron jugando con cinco “pequeños”, el Xuven leyó bien la situación, buscando a Shota en la pintura. El georgiano apareció en el momento justo para cerrar la puerta a cualquier idea de heroica remontada visitante. Encadenó tres acciones positivas. Dos canastas en la zona y una interceptación en defensa. Fue la estocada final a los machegos, la renta se disparó (83-68) y aún hubo tiempo para que debutara el júnior Álex Núñez, que en su primer balón se tiró un triple desde la esquina que escupió caprichoso el aro. Otro canterano, Juan Carlos Paz, puso la guinda con un canastón en contraataque en la última acción del duelo. El público despidió en pie y a gritos de “Xuven, Xuven” a su equipo. Esta comunión es otra de las claves de una temporada que ya será inolvidable. El viernes espera el Gandía. A por la octava.