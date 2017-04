El Roli consigue el bronce en Portugal pese a los árbitros

“A codazos” asegura el Club Roli haber logrado la medalla de bronce conseguida el pasado fin de semana en el campeonato del mundo WAC (World All Styles Championship) Portugal Caldas da Rainha. La expedición caldense, formada por once componentes de edades comprendidas entre los 15 y los 42 años, participó en exhibición y defensa personal.

Estos once elegidos fueron Raquel Vila, Isabel Oliveira Marcos Castro, Nicolás Silva, Ángela Núñez, Lucía Razzouki, Nerea Remiseiro, Antonio G., Luis Méndez y Abel Rodríguez, capitaneados por Julio Oliveira. Es precisamente Oliveira quien destacó la “falta de criterio” de dos de los tres jueces que arbitraban la prueba. El deportista asegura que los colegiados “barrían para casa” y las valoraciones “no eran para nada compartidas por muchas escuelas de las que se presentaron al evento”. Aún así, la espectacular actuación del equipo formado por Raquel Vila, Nicolás Silva, Marcos Castro y Antonio G. consiguió el bronce en defensa personal en la categoría de cinturones negros, pues su gran ejecución y realismo encandiló a competidores, maestros y público.

El Club Roli también quedó segundo en exhibición, con un ejercicio de unos 10 minutos donde se ejecutaron formas, rompimientos, saltos y técnicas de Hapkido, levantando una gran ovación del público presente y el reconocimiento de grandes maestros.

Los caldenses lograron estar entre los cinco primeros en varias categorías, demostrando claramente el buen momento de forma en el que se encuentra. Desde la entidad aseguraban ayer haber ganado experiencia en esta clase de campeonatos, “lo que nos anima a seguir preparando con más ganas, si cabe, nuestras siguientes citas”.

Casi 6.000 participantes

En el campeonato participaron unos 6.000 deportistas con lo que, aseguran desde el Roli, “la competencia era brutal”. Categorías formadas por más de 100 competidores, entre los que se encontraban muchos de los mejores artistas marciales del mundo, contribuyeron a que conseguir un pódium se convirtiera en algo “muy duro”.

Los actos empezaron el día 6 con la celebración del Hall de la Fama, cena de gala a la que asistieron unas 300 personas, los maestros de más de 40 países y donde al Maestro Julio Oliveira le otorgaron un diploma en reconocimiento por su contribución a las artes marciales. En el transcurso de la cena se homenajeó a grandes Maestros de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Portugal, España. l