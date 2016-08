Romay y Cano marcan en la primera e histórica victoria del Boiro en Segunda B

El CD Boiro consiguió ayer su primera victoria en Segunda B al imponerse a domicilio al filial del Real Valladolid por 1-2. Un triunfo con remontada y goles de Romay y Cano, curiosamente los dos únicos jugadores de la temporada pasada en el once que puso en liza Fredi Alvárez en el campo anexo al José Zorilla. Una victoria justa, merecida e incluso corta porque los arousanos tuvieron ocasiones para hacer más goles ayer en Pucela. Como quería el técnico moañés en la previa, el Boiro tiró de veteranía ante un filial que no estuvo cómodo en ningún momento, pese a irse al descanso en ventaja.

El Boiro empezó bien. No le afectó el horario matinal. En el minuto seis ya tuvo una primera ocasión muy clara, en un potente disparo de Jimmy que se estrelló en el larguero. Los locales perdieron por lesión a su jugador más determinante en la creación de juego, Anuar, en el minuto 18. El Boiro dominó y tuvo las mejores ocasiones. Jorge Cano estuvo cerca de marcar con un remate cruzado. El meta local Dani Hermández fue el mejor de su equipo y salvó pocos después sendos remates de Cano y Jimmy. Sin embargo el que se encontró con el gol fue el conjunto vallisoletano que dirige el vigués Rubén Albés. Justo antes del descanso en una gran acción individual de Higinio Marín, que asistió a Mito para que marcase el 1-0. Fue un jarro de agua fría para los arousanos, pero en el descanso se rehicieron y mantuvieron su nivel de juego en busca de un mejor premio.

Romay hizo el empate antes de la hora de juego con un disparo potente que se coló por la escuadra. Un golazo que espoleó a un Boiro que estaba siendo mejor. Fredi Alvárez refrescó el ataque dando entrada a Rubén Rivera. Mediado el segundo acto la ambición y determinación del Boiro tuvo recompensa. En un balón que llegó al área y voleó con acierto Jorge Cano. Fue el 1-2. A partir de ahí el Boiro mantuvo el control del partido, solo le faltó sentenciar con un tercer tanto, porque oportunidades tuvo para hacerlo. Pero el meta local lo impidió. De esta forma, los visitantes no pudieron estar tranquilos hasta pitó el árbitro. El Valladolid B empujó al final, pero el Boiro estuvo sólido en tareas defensivas y suma el primer triunfo de su historia en la categoría de bronce del fútbol español.



avería en el bus y copa

Al finalizar el partido, la expedición del Boiro tuvo que esperar unas horas en el hotel antes de regresar debido a una avería mecánica en el autobús. A media tarde pudieron emprender viaje de vuelta, con la mente puesta ya en el histórico partido del miércoles (20 horas, Barraña) de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Gijuelo. Uno de los grandes de la categoría, pero el Boiro afronta la cita muy ilusionado y dispuesto a pasar esta ronda a partido único con el apoyo de su afición. Fredi Alvárez reconocía ayer que la victoria les da confianza para afrontar esta intensa semana. El moañés dijo que “voy a poner el mejor once posible para tratar de ganar”, aunque eso no significa que no pueda haber cambios respecto al duelo de ayer “porque tenemos una plantilla compensada y competitiva”.