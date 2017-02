Las rotaciones como herramienta de gestión

Javier Irureta las puso de moda a principios de este milenio en el irrepetible Dépor que peleaba por tres grandes competiciones. Desde entonces, son habituales en los grandes equipos del fútbol profesional para repartir cargas en temporadas de más de 60 partidos. En el fútbol amateur, sin embargo, las rotaciones son menos habituales. Los entrenadores suelen buscar un once tipo para su idea de juego. No es el caso de Jorge Otero. Lo demostró las dos últimas temporadas en el Rápido de Bouzas, con cambios continuos en sus alineaciones cada semana. Y lo está haciendo de nuevo este año en el Arosa. Sobre todo desde la llegada en el mercado invernal de Vilas y Monroy. En los siete partidos de la segunda vuelta, el Arosa ha presentado siete onces diferentes.

Las rotaciones son una herramienta de gestión de la plantilla. Casi nadie parece tener el puesto asegurado, al menos de mediocampo hacia adelante, donde se producen más cambios. El técnico reconoce que cada semana le cuesta hacer la convocatoria. Un futbolista puede pasar de no jugar ni un solo minuto a actuar los noventa en solo siete días. Fue el caso de Antón Vilas esta semana.

En estos 26 partidos de liga, solo tres jugadores han superado los dos mil minutos. Suso Martínez (2.255), Sergio Santos (2.162) y Fran Matos (2.118). Los tres participaron en todos los encuentros. Además son futbolistas que, por sus características y las posiciones que ocupan, definen el estilo de juego del equipo.

Sufrieron lesiones de larga duración Lloves y Manu Justo, y otras de pocas semanas Aitor, Sylla, Vitra, Marcos, Carballa y Eloy. Entrar en el equipo es caro, debido a la competencia existente, pero barato a la vez porque el entrenador reparte oportunidades. El que la sigue esperando como titular es Fran Monroy. Llegó por petición del técnico y de la comisión deportiva para fortalecer el ataque. Pero aún no ha sido titular en los tres partidos. Suma cien minutos con sus nuevos compañeros y el domingo marcó su primer gol, que se tradujo en tres puntos.

El Arosa dispone de una plantilla con alternativas para el tramo decisivo de la competición, en la que en estos momentos hay seis aspirantes para cuatro plazas al play-off. El Arosa sigue invicto en casa, donde ha sumado 30 de sus 46 puntos. Y en la segunda vuelta calca sus números de la primera (13 puntos de 21 posibles). Parece evidente que tendrá que mejorar los 20 que sumó en la primera vuelta en el tramo que resta de liga, 12 partidos, si quiere colarse en el play-off porque aunque el Vilalbés empieza a ceder, el Compostela está fortísimo, al ritmo que marca el Fabril.