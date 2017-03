Rubén Domínguez: “Tenemos una oportunidad y trataremos de ascender”

Del 20 al 23 de abril el Kemegal Cortegada disputará la fase de ascenso a la Liga Femenina. Lo hará bien en Madrid, León o Canarias (la sede se conocerá en los próximos días) encuadrado junto al Femení Sant Adriá, al que todavía puede arrebatarle el segundo puesto de la fase regular, y ante el campeón y el cuarto clasificado del grupo B, que en estos momentos y a falta de dos jornadas serían Ciudad de los Adelantados y Leganés. Cinco años después el equipo vilagarciano peleará por subir. “Este es el resultado de haber pasado por una mala época cuando empecé a entrenar por la espantada del patrocinador, la situación era crítica”, recuerda Rubén Domínguez. “Después de haber trabajado mucho todo el mundo, con mucha paciencia, entusiasmo e ilusion, ahora recogemos los frutos y devolvemos esa ilusion a todo el mundo, que es muy importante”.



En la excelente temporada del equipo, según el entrenador, tuvo mucho que ver la confección de la plantilla. “Buscamos las mejores jugadoras, como personas y profesionales, que se unieron a un grupo que tiene mucha ilusión y ganas de avanzar como deportistas. Las tres jugadoras que llegaron entendieron el espíritu y la forma de ver el baloncesto, se han adaptado y han sido capaces de ponerse al servicio del equipo”.



El Cortegada todavía puede acabar segundo, si ganas los dos partidos y Sant Adriá pierde ambos. Rubén cree que “ahora no podemos pararnos, tenemos que jugar con la misma ambición y el mismo deseo porque en caso contrario no llegaremos con buenas sensaciones a la fase. Hay que seguir en la misma línea, mantener nuestro estado de forma y mejorarlo”.



Al técnico del Cortegada le gustaría que la fase se disputase en León “porque está más cerca y hay mucha gente ilusionada que se planeta ir a animar al equipo”. Conseguido el estar entre los 8 mejores peleando por dos plazas de ascenso, la ambición del equipo no se detiene. “No tengo ningún interés en dejar de competir, tenemos una oportunidad y trataremos de aprovecharla y conseguir ascender”, explica Rubén Domínguez.

Todavía queda una plaza por decidir, se la rifarán Joventut Les Corts, Ibaizabal, al que visita el Cortegada el sábado en Galdakao a las 19 horas, y el Arxil, que juega en la pista del Sant Adriá.