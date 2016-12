La San Silvestre aumenta los premios para los mejores disfraces

La tradicional San Silvestre solidaria de Cambados está a la vuelta de la esquina y este año trae novedades. El evento deportivo, que se celebrará el próximo sábado 31 de diciembre, cambia en esta edición el recorrido y aumenta la cuantía de los premios.

El primero de los cambios afecta, como quedó dicho, al itinerario. Con la intención de perjudicar lo menos posible la circulación del tráfico, se ha modificado el punto de salida de la carrera, que pasa de estar situado en la Avenida de Galicia a la Praza do Concello. Asimismo, mientras que el año pasado la mencionada avenida fue cortada totalmente, en esta ocasión sólo se limitará el tráfico rodado en uno de los carriles.

En lo que respecta a los premios, se aumentan las cantidades económicas con las que se premiarán a los corredores que lleven el mejor disfraz (100, 75 y 50 euros). La intención, señalan desde la organización del evento, es animar a los participantes a que acudan ataviados con algún elemento propio de estas fechas. Si bien el elemento competitivo estará muy presente, el objetivo principal de la carrera es lúdico, “para que la gente se divierta por las calles de Cambados”, en palabras de Fernando Patricio, del Club Atletismo Cambados.





RECORRIDOS PARA TODOS

Lo que no variará con respecto a ediciones anteriores es el hecho de que habrá diferentes carreras según las edades de los corredores. Así, como explicó el edil de Deportes, Víctor Caamaño, habrá una categoría “chupetes”, para niños y niñas de 3 a 7 años, que recorrerán 100 metros (podrán hacerlo acompañados de sus padres) y saldrán a las 16:30; una “mini”, para pequeños y pequeñas de 8, 9 y 10 años, que realizarán un trayecto de 400 metros desde las 16:50; y “promesas”, para atletas de 11, 12 y 13 años, con una distancia de 800 metros (dos vueltas al recorrido de 400), a partir de las 17:00.

La categoría absoluta será para deportistas a partir de los 14 años, quienes tendrán que completar un circuito de 5 kilómetros, repartido en dos vueltas de 2,5 kilómetros (a partir de las 17:30). El recorrido será urbano, pasando por las calles más céntricas de la villa y de nivel “fácil”, según explicaba Fernando Patricio: “No hace falta ni que la hagan corriendo”, señalaba.



1 euro y 1kg de comida

Las inscripciones se encuentran todavía abiertas (en galitiming.com hasta este jueves) y a día de ayer el número de participantes superaba ya los 300. Desde el Concello esperan llegar a doblar el número de corredores del año anterior, lo que demuestra que la prueba es ya una cita fija en el calendario de los aficionados al deporte del running.

El precio para la categoría absoluta es de 1 euro mientras que las infantiles participan gratuitamente. Dado el carácter solidario que tiene el evento, para recoger el dorsal será necesario entregar 1 kilogramo de comida no perecedera, que será destinado al banco de alimentos de los Servizos Sociais del Concello de Cambados.