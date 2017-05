El Sanxenxo certifica su permanencia con un empate en el derbi

Sanxenxo y Unión Grove estarán la próxima temporada 2017-18 en Preferente Sur. Sanxenxinos y mecos lograron cumplir el objetivo planteado a principio de temporada y, tras una trayectoria bastante diferente por parte de ambos conjuntos, podrán disputar ahora los dos últimos partidos con la completa tranquilidad que da el saberse ya mantenido.



Para el Sanxenxo, la noticia supone un enorme alivio pues, tras un prometedor inicio de 2017, una alargada racha de derrotas y empates, a la que hubo que sumar, para colmo de males, una plaga de lesiones, le puso muy cuesta arriba lo que el Unión Grove tenía la jornada pasada casi hecho. Así las cosas, el partido no fue vistoso, empezando el Unión Grove mejor, mientras que a los locales, para corroborar lo comentado antes, se les lesionó Javi Prieto en el minuto 11. Los mecos llegaban con más peligro, disfrutando de una buena ocasión Dieguito, que, a diferencia de lo habitual, no transformó. Pero la insistencia azulona dio sus frutos cuando Vixo remataba un pase de Ramón al fondo de la red. El mismo Vixo pudo hacer su segundo gol cuando dispuso de un tiro franco inmejorable, pero inexplicablemente decidió regatear, y la defensa sanxenxina se le echó encima. Cuando la primera mitad terminaba, Héctor tocaba con la puntera un balón largo; este esfuerzo del delantero amarillo tuvo recompensa, pues dejó clavado a Ruchi, haciendo el empate. Tras la reanudación, siendo este un resultado que beneficiaba a ambos conjuntos, ninguno de los dos se lanzó decididamente a por los tres puntos, tomando ambos conjuntos las precauciones necesarias para evitar sorpresas. Fue si cabe el Unión Grove quien buscó más la portería rival, pero el ataque meco no tenía su día, y la tranquilidad que daba el tener atada la permanencia mediante este resultado quizás pesó, aunque fuera indirectamente, en el ánimo de los jugadores. Al final, reparto de puntos con el que el Sanxenxo pone fin a un final de temporada que se le estaba haciendo muy largo, y que hace justicia a su temporada, y, si bien en distintas circunstancias, pues el Unión Grove hace poco estaba casi en la zona alta, meritoria permanencia del conjunto de Nel Blanco, que ya puede preparar sin presión el final de liga.l