El Sanxenxo da por buenos los 3 puntos en un encuentro gris

Victoria que sabe a gloria a un Sanxenxo que, a diferencia de otras ocasiones, no realizó especiales méritos para obtenerla, pero no por ello vale menos. No comenzó el partido bien el conjunto amarillo, que salió sin apenas intensidad, mostrándose impreciso e inofensivo en ataque, así como vulnerable en defensa. El Ribeiro, aprovechando el fuerte viento, supo jugar eficazmente este factor, logrando aproximarse, sin demasiado peligro, no obstante, a la portería de Alberto. En un balón a la espalda de la zaga local esta se queda clavada, pensando que era fuerra de juego, dando cuenta de este error Lucas, que adelantó a los visitantes. El encurntro discurría mal para los sanxenxinos hasta prácticamente el final de la primera mitad, cuando lograron provocar un penalti anotado por Javi Nogueira, que dejaba todo por decidirse en el segundo tiempo.

El descanso no sirvió para cambiar el juego local, quesiguió con los mismos argumentos que en los anteriores 45 minutos. Pasado el primer cuarto de hora, llegó la acción clave del partido; un error garrafal del meta visitante, que atrapó el balón con la mano fuera del área, dejó al Sanxenxo en superioridad numérica. Así las cosas,los locales se fueron arriba, y en dos minutos Hugo y Firi sentenciaron el partido para los de Julio Álvarez, quienes se mantienen en la quinta plaza .