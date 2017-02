Un Sanxenxo plagado de bajas suma un punto de oro en Areas

La competitividad del Sanxenxo fue ayer puesta a prueba en el campo de A Lomba, feudo del líder, y dadas las circunstancias los de Óscar García pueden decir que salieron airosos de su compromiso, que ya de haber tenido la plantilla completa a su disposición sería muy difícil, si no que las numerosos bajas padecidas por los amarillas (todos los suplentes pertenecían a la plantilla juvenil) dan al resultado un sabor casi a victoria. Victoria que en la primera parte bien pudo caer del bando visitante, pues los sanxenxinos sorprendieron completamente al líder, llevando el partido al terreno que les interesaba. Así, Héctor dispuso de hasta tres ocasiones claras para adelantar a los suyos; la primera, nada más empezar, en el minuto 2, fue un mano a mano que envió un poco desviado de la meta defendida por Sergio. En su segunda ocasión, veinte minutos después, se repiten los protagonistas, pero no el final, pues en esta ocasión el balón se estrella en el pecho de Sergio. Tras estos sustos el Cultural Areas tiró de orgullo, llegando a aproximarse con cierto peligro, como la ocasión dispuesta por Domingos en el minuto 38, pero las ocasiones más claras seguían siendo visitantes. Así, nuevamente Héctor tuvo la tercera y última de la primera mitad cuando en el minuto 44 peinó un centro de Luciano que pasó rozando el larguero. Tras los primeros 45 minutos, la imagen amarilla había sido muy buena, pero el Cultural Areas seguía vivo.



Tras la reanudación el guión siguió siendo el mismo, disponiendo el Sanxenxo de hasta 4 córners seguidos. Pero la expulsión de Luciano en el minuto 51 invirtió los papeles. Fueron estos los mejores minutos locales, quienes se toparon con la figura de Vladi, que desbarató dos clarísimas ocasiones. El buen hacer sanxenxino, así como la expulsión de Manuel en el minuto 84 acabaron nivelando el partido que, sin embargo, tuvo un final no apto para cardíacos, en el cual Nico estuvo a punto de dar los 3 puntos al Sanxenxo con un gran disparo, y en la contra los locales tuvieron otra ocasión clarísima.