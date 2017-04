Sara: “Pensé en dejarlo, pero en mi cabeza ahora está seguir”

Finalizada la fase de ascenso en León, donde el Kemegal Cortegada se quedó a las puertas de LF en el último partido, se disparó el rumor sobre la retirada de Sara Gómez, la mejor jugadora de la historia del baloncesto arousano. “Pensé en dejarlo, es verdad que hace años tenía la espalda muy mal, pero este año fue buenísimo y en mi cabeza ahora está seguir”. Sara tiene 30 años y es el espejo en el que se mira toda la cantera del CLB. Suma trece temporadas en la élite, nueve de ellas en Liga Femenina y ha finalizado su octava campaña en el primer equipo del Cortegada, disputando su segunda fase de ascenso. Muy especial, pese al resultado final. “Tenemos que estar muy contentas por el increíble año que hemos hecho, hemos ido de menos a más y hasta los últimos minutos peleamos por ascender”.



Tras jugar cuatro partidos en cuatro días, (estuvo más de 127 minutos en pista durante la fase), se recupera de la “paliza”. Sabe que ahora toca “descansar y desconectar” y que no es el momento de hablar del futuro. Si bien, este en el baloncesto solo pasa por el Cortegada. “No me planteo jugar en otro club ya”.



La fase en León deparó muchas emociones en cuatro días. El Cortegada empezó mal, con sensaciones encontradas en la derrota ante Sant Adriá. Luego logró una increíble remontada ante el Leganés, cuando tenía pie y medio fuera del torneo. Y el sábado, beneficiado por la victoria del Sant Adriá ante el Leganés, jugó un partido muy serio para derrotar al CB Clarinos y colarse en el duelo decisivo. Fue mejor que el Movistar Estudiantes en la final durante 35 minutos, pero con 57-50 y todo a favor para ganar, se le escapó. “Es difícil encontrar una explicación”, dice la jugadora arousana. “Teníamos el partido muy controlado, estábamos haciendo un partidazo, no sé se si fue cansancio, que nos paramos un poco o que nos pudo la presión”.



Alucinada con la afición

La afición del Kemegal Cortegada tuvo un protagonismo destacado en León, como reconocieron todos los presentes. Desde el primer día animó al equipo y fue creciendo en número hasta el domingo. Sara se muestra encantada con el apoyo. “Solo cuando estuvimos en Europa recuerdo a la afición tan volcada, hablé con algún aficionado al final y le di las gracias, solo podemos agradecerles todo lo que hicieron”. La escolta nota que los seguidores del Cortegada crecen tras la fusión y la creación del CLB. “Fue una gran idea, ahora ves a niñas y también a niños con las camisetas del Cortegada, es muy bueno para Vilagarcía”.