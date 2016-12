Ser “crack” del deporte no tiene género en Vilagarcía

Diario de Arousa reunió ayer a los tres últimos fubolistas de élite que dio el fútbol vilagarciano en el Foro Arousa Avanza a Diario. Mari Paz Vilas, Dani Abalo y Pablo Coira, junto al alcalde Alberto Varela, al concejal de Deportes Argimiro Serén y al director del periódico José Pereira, hablaron sobre deporte e igualdad en el Salón García para cerca de 150 personas. Una charla amena, con participación de niños de los diferentes equipos de Vilagarcía, que no se cortaron en preguntar a los futbolistas todo tipo de cuestiones. El camino que todavía hay que recorrer para equiparar el fútbol masculino y el femenino centró la charla. “Las diferencias son muy grandes en España respecto a países como Estados Unidos o Suecia, el paso a paso a mi no me vale, es una cuestión de educación”, dijo la delantera internacional del Valencia, recién llegada al acto del entrenamiento de la Selección Gallega, que hoy juega en A Lomba.

“No existen diferencias técnicas entre niños y niñas”, explicó Pablo Coira, que en la actualidad es entrenador en la prestigiosa Spanish Soccer School de Dubai. “Nosotros tenemos en nuestra academia dos jugadoras de enorme talento que recibirán una beca de Estados Unidos”. Dani Abalo recordó sus primeros pasos como jugador en la cantera del Vilagarcía, cuyo presidente Manuel Santiago estuvo entre el público junto a Manolo Abalo (Arosa), Jose Luis Vilas (Bamio), Arantxa Ruiz (Atlético Arousana), Joaquín Rodríguez (Faxilde) o Jose Acha (Escola Deportiva Arousa). “Mari Paz no solo demostraba que las niñas podían hacerlo bien, era mucho mejor que los niños”, dijo Abalo, que juega en el Korona Kielce de Polonia.

“É un orgullo que os tres levedes o nome de Vilagarcía polo mundo”, destacó el alcalde Alberto Varela en su intervención. Por su parte el edil Miro Serén les envió un mensaje a todos los niños que atentamente siguieron la charla en las primeras filas. “Estos tres deportistas demostraron que con talento y mucho esfuerzo se puede llegar alto”.

Los tres no tuvieron caminos fáciles. Mari Paz, con la sinceridad que la caracteriza, explicó los malos momentos vividos en los últimos once años cuando con solo 17 decidió irse de Galicia para “ser profesional del fútbol”. Pero la de Bamio se definió como “muy cabezona, cuando persigo algo lucho hasta el final”.

La jugadora internacional habló de sus inicios en el Arosa. “Yo estaba cómoda jugando con niños”, pero dijo que todavía queda mucho por trabajar en Galicia para equipararse a otras Comunidades Autonómicas como Cataluña, Madrid, Valencia, Andalucía y sobre todo País Vasco. “Ir a jugar contra el Athletic es increible, porque allí los aficionados no diferencian entre el masculino o el femenino, ellos son de su club y lo apoyan”.

La charla se prolongó durante más de una hora. Hubo tiempo para repasar sus carreras deportivas, cargadas de éxitos (los títulos de Mari Paz, el Campeonato del Mundo Sub 20 que ganó Pablo o el histórico gol en Champios de Dani en Anfield). Los tres abandonaron el Salón García entre autógrafos y fotos.