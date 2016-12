“Hay que ser positivo, disfrutar y darle valor a lo que está haciendo el club”

El nuevo presidente Antonio Lema le dio la oportunidad en verano. Tras varias temporadas trabajando como ayudante de Yago Casal y Miguel Ángel Hoyo, a Manuel Santos Nores (Vilagarcía, 5/6/1980) le llegó su gran momento en el Xuven este año. El vilagarciano no dudó. Se siente preparado y confía en su trabajo diario. A mitad de recorrido, los resultados avalan la acertada apuesta. Pase lo que pase el viernes 30 ante el Agustinos Leclerc en O Pombal, el Xuven cerrará la primera vuelta con balance positivo de victorias/derrotas por primera vez en su historia en Leb Plata.

- ¿Qué valoración hace de la marcha del equipo a mitad de temporada?

- A nivel de organización y trabajo creo que es una muy buena primera vuelta. Estoy contento por como se han llevado estos meses de trabajo en el equipo y en el club. En consecuencia, han acompañado los resultados, que han sido muy buenos.

- La clave fue ese inicio con cuatro victorias seguidas...

- Sí, el buen trabajo de pretemporada nos dio ese empujón para empezar bien la competición e ir con una buena dinámica.

- Viendo que el líder tiene solo dos triunfos más que el Xuven, ¿existe la sensación de que se podría estar incluso más arriba?

- Siempre todo puede ser mejor y más si cabe viendo lo igualada que está la liga. Un partido como el de Valladolid o el de Azpeitia que se nos escaparon por muy poco... Se podrían haber conseguido mejores resultados, pero hay que estar satisfecho por el trabajo que se está haciendo. Por la actitud de los jugadores, la evolución y crecimiento del club y por ver O Pombal lleno.

- Tener esa afición detrás ayuda...

-Claro, apoyan al equipo y se sienten identificados independientemente de los resultados. El buen inicio que hicimos pudo aumentar las expectativas entre la afición, pero en ningún momento dejan de animar. La gente está contenta por lo que ve en la pista, el esfuerzo y el compromiso de los jugadores. Eso es lo que más valora la gente.

- A nivel individual, llama la atención el caso de Adrián Chapela, que empezó muy bien y ha bajado su nivel, ¿qué le pasa?

-No creo que pase nada, simplemente que a lo largo de una temporada hay altos y bajos, tanto a nivel físico como de acierto y confianza. Luego el paso de las jornadas hace que los rivales preparen tus puntos fuertes y hagan defensas más concienzudas. Yo me quedo con que todos aportan. Una semana destaca uno y la siguiente otro, o hacemos un partido en el que destacan seis. En realidad es un trabajo de equipo.

- Pero los números dicen que el rendimiento de Charles está muy por encima del resto...

-Porque Charles es un jugador de muy buen nivel para esta liga, pero hemos ganado partidos en lo que él no ha estado bien, otros días ha estado muy bien Chapela, Érik o Shota...La semana pasada en Albacete fue Brant. Creo que no somos un equipo que dependamos de un jugador.

- Matt está aportando mucho, ¿de Pedro y Shota se espera más?

-En general estoy contento con el trabajo de todos. Muchos vienen de Liga EBA. Cada uno está aportando en la medida que se va acoplando. Matt es un jugador que cualquier entrenador querría tener en su equipo. Es un currante, muy entrenable. Le costó al principio adaptarse al ritmo y exigencia de la velocidad del juego, pero cuando cogió confianza está siendo más importante. Lo mismo que Osborne, que aún le falta acabar de adaptarse a la velocidad sobre todo para tirar, no está teniendo los porcentajes que espera. Adriá nos está ayudando, Juan Rubio también nos está dando mucho.... Y en el caso Shota o Pedro, están también aportando. En Albacete Pedro nos ayudó a ganar con canastas decisivas en el último cuarto. Cada uno a su ritmo se está acoplando. Mauricio necesita más tiempo debido a la diferencia entre digamos el juego americano y el FIBA, está acostumbrado a otro tipo de arbitrajes y se carga de faltas por su agresividad. Nos va a ayudar, pero necesita tiempo.

- El equipo está cómodo cuando puede correr y carga el rebote de ataque, ¿el margen de mejora está en el cinco contra cinco?

-Cuando hacemos las cosas siendo estrictos da igual contraataque o cinco contra cinco. Por las características de los jugadores nos sentimos más cómodos en el juego rápido.

- ¿No jugar el play-off sería una decepción?

-No pienso en los resultados, el objetivo del club es mantenerse. No considero nada útil pensar en resultados porque no aporta nada. Hay que pensar en mejorar en el juego día a día, si lo haces vendrán los resultados. Tal y como está la liga, tan cambiante e igualada, creo que hay que pensar en entrenar bien, ser positivo y disfrutar de las cosas porque hay que darle valor a como está creciendo el club.

- No parece un novel en Plata...

-Yo creo en lo que hago y me gusta. Trato de prepararlo y eso me da seguridad. Estoy contento con la experiencia y espero mejorar y hacer mejores a los jugadores.