El Sigaltec empieza con mal pie la fase de permanencia al caer ante el Ferrol

El Sigaltec ha empezado con mal pie su andadura en la fase por la permanencia en la Primera Autonómica. Los vilagarcianos no pudieron sacar provecho de su buena defensa sobre el Castelo San Felipe de Ferrol (46-54).

Dificultades tanto en la defensa del uno contra uno como para anotar dieron la iniciativa del juego a los visitantes en el primer cuarto, llegándose al descanso por detrás (25-30). Las pérdidas de balón, fruto de una ansiedad excesiva por anotar, volvieron a jugar una mala pasada a los locales en el tercer cuarto. Los tiros liberados no entraban, por lo que cualquier despiste defensivo hacía doblemente daño. Fueron los momentos de mayor dificultad para el Sigaltec, que no pudo evitar llegar al inicio del último cuarto con una importante desventaja (32-46).



Entonces, el equipo naranja exhibió un nivel defensivo espectacular. Su presión a todo campo le permitió recuperar infinidad de balones que le permitieron ir recortando la diferencia hasta cuatro puntos con más de tres minutos por jugarse. Pero el atasco ofensivo volvió a aparecer desperdiciando numerosas posesiones para remontar la diferencia. Finalmente el equipo ferrolano puso la puntilla a su triunfo desde la línea de personal.