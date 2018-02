El Sigaltec inicia con una victoria la fase de ascenso a Liga EBA

El inicio de la fase de ascenso a Liga EBA ha traído la primera victoria para el Sigaltec al imponerse al Xiria Carballo(62-59). Fue todo un ejercicio de perseverancia el realizado por el equipo naranja al remontar un partido en el que llegó a ir perdiendo por catorce puntos en el tercer cuarto.

Los problemas de rebote lastraron las posibilidades del Sigaltec desde el inicio. A ello se le unía un ritmo muy bajo de juego que para nada favorecía sus intereses.

En el segundo cuarto la ansiedad que estaba produciendo en los vilagarcianos sus errores en el lanzamiento fue en aumento. Sin apenas demasiada productividad ofensiva, los visitantes se fueron al descanso con una jugosa renta de once puntos (17-28) con el exACB José Ramón Esmorís al frente de las operaciones.

El cambio de cara del Sigaltec tras el descanso fue determinante en el resultado final. La mayor concentración e implicación defensiva, llevando el partido a un ritmo más físico, convirtió la segunda parte en toda una labor de desgaste del rival.

El último cuarto todavía se presentaba muy cuesta arriba en su arranque. Fue cuando apareció el acierto desde la larga distancia, con un entonado Rubén Laya en este apartado, el momento en el que empezó a fluir todo de manera más positiva para los locales. Los cambios defensivos de los coruñeses tampoco surtieron efecto y el Sigaltec comenzó a anotar con mucha fluidez gracias a su intensidad a la hora de recuperar balones y anotar canastas fáciles.

No se quedaría ahí el buen hacer local aumentando aún más su renta hasta una máxima de 9 puntos a falta de poco más de un minuto. Cuando más cerca parecía, algunas precipitaciones y triples acertados a la desesperada por su rival estrecharon las diferencias, si bien el Xiria nunca dispuso de posesión para poder darle la vuelta al partido.

La siguiente jornada lleva al Sigaltec a la cancha del BBCA de Ferrol, segundo clasificado en el grupo norte en la primera fase de la competición.



Sénior femenino

El equipo sénior femenino del Sigaltec rompió una razha de cinco derrotas tras superar en el pabellón de Castelao al Porriño (62-60) en un partido emocionante y en el que las vilagarcianas han tenido que remontar un parcial de 2-15 en los cinco primeros minutos de juego.

El último cuarto comenzó con una ventaja de once puntos para las visitantes, pero a base de coraje y buen juego pudieron remontar.