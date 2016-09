Un solitario gol de Pablo Silva da la victoria al Portonovo

Primer triunfo en el curso 2016/17 del Portonovo, los de Borja Burgos realizaron un buen partido en el que el único pero podría ser la falta de efectividad de cara a gol, que eclipsó un poco la victoria. No obstante, el mínimo margen no debe ocultar el buen trabajo realizado por los arlequinados.

El dominio local fue una constante desde el pitido inicial. Los arlequinados dominaban con comodidad, disfrutando de la posesión casi sin oposición. Esto favorecía plenamente las intenciones locales, quienes llegaban con facilidad a la portería defendida por Jorge. Así, pasada la media hora, un buen centro de Marcos desde la banda fue rematado al fondo de la red por Pablo Silva, haciendo el que sería el único gol del partido. Tuvo otra ocasión clarísima el Portonovo en el minuto 44, pero el chut de Lima se estrelló en el laguero.

Tras la reanudación, el guión siguió siendo el mismo. Nuevamente dispondría el Portonovo de una clarísima ocasión, tras un rechace a disparo de Lima, pero Javichu, con todo a favor, inexplicablemente mandaba el balón por encima de la portería. Las ocasiones locales se sucedían; Jose y David, posteriormente, pusieron a prueba a Jorge, quien mandaría sus disparos a córner. Ya al final, Buba, tras una buena acción individual, no fue capaz de regatear a Jorge. Pese al claro dominio local, el escaso margen hizo que el final del encuentro fuera recibido con gran alivio.