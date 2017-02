Solo el Breogán anota más puntos que el Xuven en las dos grandes ligas FEB

El Cambados Cidade Europea do Viño 2017 es el segundo equipo que más anota por partido en las dos grandes ligas masculinas de la Federación Española de Baloncesto (Leb Oro y Leb Plata). El Xuven de Manu Santos promedia 83,94 puntos por partido. En su liga ningún rival le hace sombra en este apartado, puesto que el segundo máximo anotador no llega a los 80 puntos por encuentro (Covirán Granada con 79,3).Solo el Cafés Candelas Breogán, sexto clasificado de Leb Oro, es capaz de elevar su marcador cada semana de media por encima del Xuven. Los lucenses promedian 86,4 puntos por partido.

El equipo de Manu Santos metió 99 puntos el sábado en Amorebieta. Repartidos, con los diez jugadores aportando en la estadística para valorar un total de 128. Su mejor registro de la temporada. Es la sexta vez que el Xuven supera los 100 de valoración. Es el equipo que más tiros de campo realiza, gracias a su juego dinámico con transiciones rápidas. El Xuven tira mucho y bien (50,7% en tiros de dos y 36,9% en triples). A nivel individual hay varios jugadores en el top ten de la liga en diferentes apartados. Charles en el de anotadores, mejor porcentaje en tiros de 2, mejor porcentaje en tiros de 3 y en valoración. Mat Don el de rebotes de ataque, Adrián Chapela en el de asistencias, en faltas recibidas y en balones robados, en el que Erik Quintela es el mejor de la liga. Además Adriá Baiget tiene el mejor porcentaje de acierto en tiro de tres con 21 triples anotados de 36 lanzados tras el pleno del sábado. El Cambados Cidade Europea do Viño 2017 carbura y ya tiene tres victorias del colchón sobre el décimo de cara al play-off. Es quinto, a una sola victoria del segundo y a dos del primero, el Sammic ISB, que visita el sábado O Pombal. Frente a frente estarán el mejor ataque, el de los locales capaces de anotar casi 84 puntos por partido, contra la mejor defensa, puesto que los vascos solo reciben 67 puntos de media. Por eso mandan en la liga y han ganado sus últimos seis encuentros.