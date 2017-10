Solo un equipo jugó play-off los últimos años con el inicio del Arosa

Con 8 puntos luego de los dos primeros meses de liga (8 jornadas), el Arosa se ha quedado muy rezagado en la pelea por los primeros puestos. Aunque el juego las sensaciones en la mayoría de los partidos son positivas, las victorias no llegan. Suma cinco empates y acumula más de 290 minutos seguidos sin marcar.

Los precedentes en la última década en la categoría indican que con su puntuación actual revertir la situación es muy difícil. De hecho solo ocurrió una única vez, fue en la temporada 2008-2009 cuando el Cerceda, que también sumaba a estas alturas 8 puntos (incluso se mantuvo en esta cifra hasta la jornada 11), fue capaz de remontar y acabar entre los cuatro primeros. Ganó 18 de los últimos 27 partidos y beneficiado por un cuarto puesto a precio de saldo (solo 64 puntos) jugó por ascender.

“A actitude en Laracha foi boa, pero fáltanos sorte”, dice el presidente Manolo Abalo. “Salvo co Ribadumia, en todos os partidos fixemos méritos para máis”. Abalo asume que de proseguir esta dinámica, el equipo tendrá que replantearse objetivos, aunque lo matiza. “A ver, dende o principio dixen que o primeiro é salvar a categoría, outra cousa é que teñamos a ilusión por estar arriba, pero non hai que olvidar o que lle pasou o Alondras ou ao Choco o ano pasado. Claro que temos a ilusión de mellorar o da temporada anterior, pero no fútbol dous e dous non son catro”.

El Arosa prepara el partido del jueves en casa con el Vilalbés (17.30 horas). Abalo deposita sus esperanzas en esta cita y en la del domingo en Boiro. “Esperemos que cambia a sorte, é o único que falta”.



Los otros cuatro mejor

El Arosa es el peor equipo arousano en la clasificación de Tercera en estos momentos. El Boiro vio frenada su escalada en las dos últimas semanas, al caer con el Somozas y empatar con el Barco. En ambos partidos acabó con dos expulsados. Jose Luis Lemos no podrá contar en el derbi ante el Céltiga en A Illa el jueves (17:30 horas) con los sancionados Borja y Pillado. Además el delantero Igor sufrió una lesión muscular y tiene difícil llegar al duelo de rivalidad.

El efecto del entrenador nuevo en el Céltiga se ha traducido en dos victorias seguidas, dejando además la portería a cero, algo que destaca Manolo Núñez. El ourensano sigue teniendo que sortear problemas de bajas cada jornada. En Vilalba tuvo que colocar a Manu de lateral y Emilio se fracturó un dedo de su pie izquierdo, por lo que estará varias semanas de baja.

El Ribadumia también está al alza. Con 7 puntos de los últimos 9 en juego, se instala en mitad de la tabla. El jueves visita al colista Noia (18 horas) en un duelo entre rivales directos. Luis Carro espera recuperar a Nelo para la cita, tras perder el domingo por lesión a Rodri.

En el caso del Villalonga, pese a caer en el descuento ante el Bergantiños, es octavo con 12 puntos y sigue ofreciendo un excelente nivel competitivo. El jueves repite en San Pedro (17:30 horas), ante el Arenteiro, en el regreso de Pana, Íker Hurtado y Martín.