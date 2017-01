La solución a la falta de gol en el Arosa, una cuestión de equipo

Mientras Eduardo Carregal sigue colgado del teléfono tratando de fichar al delantero deseado por la comisión deportiva del Arosa, el técnico Jorge Otero apunta a una solución colectiva para paliar la falta de gol mostrada por su equipo en la primera vuelta. El entrenador entiende que el refuerzo que venga no ejercerá de “salvador”, y que sus jugadores actuales deben aumentar su eficacia de cara a portería en el nuevo año. Empezando ya por el duelo de mañana en A Lomba ante el Choco (17 horas).

Más de la mitad de los 24 goles en 19 partidos del Arosa llevan la firma de jugadores de un corte defensivo. Los cuatro zagueros habituales han aportado en este sentido: Rivas (3), Aitor (2), Fran Matos (2) y Suso Martínez (1). También los pivotes: Sidibé (3), Óscar (1) y Sergio Santos (1). En cuanto a los futbolistas de corte ofensivo, aunque todas las miradas se centran en Hugo Soto (3 goles) y Sylla (3), la aportación de los centrocampistas que pisan área en cada partido es escasa. Eloy lleva 2, Manu Justo (aunque ha estado muchos partidos lesionado) lleva 1, mientras que Julio Rey, Carlos Torrado aún no se han estrenado. El entrenador entiende que el gol es una cuestión colectiva y que no solo el delantero centro debe aportar. Debido al estilo de juego del Arosa esta temporada, son muchos los jugadores que llegan a posiciones de remate en el fútbol combinativo por el que apuesta el cuerpo técnico.

Hay nueve equipos que han marcado más o igual número de goles que el Arosa en la primera vuelta. Para mantenerse con los mejores lo que resta de temporada el Arosa necesitará no solo no perder, sino empezar a encadenar triunfos. Y eso pasa por mantener el nivel de juego y afinar la puntería.