Soñar con el liderato pasa por los dos próximos partidos ante Granada y Ávila

La fase regular de la Liga Leb Plata está inmersa ya en su último y decisivo tercio de temporada. El Cambados Cidade Europea do Viño 2017 ha conseguido llegar a esta parte final con opciones de pelear por todo. Así lo indica la clasificación. Luego de sus últimas cuatro victorias seguidas, está en el quinteto de cabeza junto a Covirán Granada, Sammic ISB, Lucentum y Ávila en un margen de una sola victoria. El Xuven, el más humilde de todos ellos, puede soñar con pelear por el liderato si es capaz de hacer otras dos machadas.

El sábado visita O Pombal el todopoderoso Covirán Granada. Un equipo confeccionado para ascender. Con un presupuesto y una plantilla muy superior a la cambadesa. Y que se impuso al Xuven en la primera vuelta 93-76. Llegará líder, también en dinámica arrolladora con cuatro triunfos seguidos. No hay un partido mejor en estos momentos en la Liga. El calendario, caprichoso, hace que la próxima semana el Cambados CEV 2017 tenga que viajar a Ávila para enfrentarse a otro de los gallitos del grupo. Al igual que los andaluces, los abulenses fueron los únicos que superaron con claridad al Xuven en la primera vuelta. Ganaron en Cambados con mucha autoridad por 66-83.

El equipo de Manu Santos está haciendo una temporada impresionante. La mejor de su historia. Pero en el equipo nadie se pone límites. La permanencia está virtualmente lograda ya con 14 victorias. El play-off está casi en bolsillo con 4 triunfos de ventaja sobre el décimo. Incluso el factor cancha en estos momentos es favorable, con dos triunfos de renta más average sobre el Fragatas Morón, que es sexto. Pero en Cambados no se paran demasiado en analizar lo que dice la clasificación, y centran su atención en la mejora del equipo, que en los últimos partidos se está mostrando con una solidez infalible. Este buen juego es el mejor argumento para que toda la familia del Xuven empiece a soñar con tumbar a un gigante, el líder Covirán.