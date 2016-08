El sueño copero del Boiro empieza mañana en Barraña

La Copa del Rey llega mañana a Boiro con la eliminatoria de primera ronda que enfrenta al club local y al Guijuelo a partir de las 20 horas en Barraña. El equipo arousano y su afición sueñan con hacer historia. ¿Por qué no? Son tres eliminatorias a partido único, ante los mejores clasificados de Segunda B y campeones de Tercera, los que les separan de 1/16 de final, donde esperan los equipos de Champions y Europa League. Hay que dar tres grandes pasos, muy difíciles, pero el premio gordo bien lo merece, sobre todo en el aspecto económico.

La primera traba es un coco, el CD Guijuelo. Un rival que ganó el domingo en A Malata al Racing de Ferrol y que se quedó en tierras gallegas estos días para preparar el compromiso copero, al que le dan mucha importancia. El domingo demostró ser un equipo con mucha velocidad en ataque, que además supo rentabilizar una de sus escasas llegadas.

Si el Boiro apea al Guijuelo le esperará también en casa en la segunda eliminatoria el ganador del Sestao River - Villa de Santa Brígidia. Sería la próxima semana. A la tercera eliminatoria llegarán 12 equipos de Segunda B y Tercera, que también se enfrentarán entre ellos. Al igual que los de Segunda A, como ya harán en la segunda ronda. En 1/16 de final, los equipos de Primera División que participen en competiciones europeas se enfrentarán a los equipos de Segunda División B y Tercera División. Los equipos de Segunda A jugarán contra equipos de Primera, y el resto de equipos de Primera se enfrentarán entre ellos.

Boiro vive los días previos al histórico debut copero con una mezcla de excitación e ilusión. La festividad de San Ramón con la romería en Bealo coincide con la histórica cita futbolística. La directiva quiere que toda la Comarca de O Barbanza se vuelque con el equipo. El precio para los socios es de 10 euros, mientras que los no socios abonarán 15 euros. Ayer Barraña ya lució los nuevos asientos que instaló el Concello en toda la grada. Son casi 1.000 sillas las colocadas sobre el cemento, con respaldo en la zona central de la tribuna.

El equipo prepara el duelo con todos los jugadores disponibles excepto el lesionado Iago Rodríguez. Con el grupo ya se entrena la última incorporación, el joven defensa Axel Alain Anthony, de 21 años, que procede del Racing de Santander B y se desenvuelve en la posición de lateral derecho. Militó también en el Laredo y el Santoña.

El CD Boiro no realizará más fichajes en estos últimos días antes del cierre de mercado. Fredi Alvárez tendrá a 21 jugadores con ficha. Dispone de una plantilla bastante equilibrada y con alternativas para hacer un buen papel esta temporada. El equipo ya demostró en Valladolid el domingo de lo que es capaz, con su primer triunfo en Segunda B.