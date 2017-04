Tiempo de play-offs. El Cambados Cidade Europea do Viño 2017 comienza esta tarde en O Pombal (20.45 horas) su serie de cuartos de final del play-off de ascenso a Leb Oro ante el equipo sevillano del Aceitunas Fragata Morón. Una elimimatoria que se decidirá al mejor de cinco partidos y que tendrá su segundo capítulo el domingo también en casa. Tras una liga regular inolvidable, cerrada con un histórico subcampeonato, en Cambados quieren seguir disfrutando con el equipo de Manu Santos. “The show must go on”, cantaba Queen a principios de los años noventa cuando a Freddie Mercury se le agotaba su tiempo. Una canción apropiada a los intereses del Xuven en tiempos de play-off, con la ilusón de dar continuidad al juego exhibido en la liga. El Xuven no ha ganado nunca un partido de play-off de ascenso a Oro y afronta la primera cita “como una final” y el deseo de “sentir el apoyo del público”, explica Manu Santos.

El técnico asegura que están todos los jugadores disponibles y habla del nivel del rival. “Morón cambió jugadores respecto al que equipo que nos visitó en liga, es un rival sólido y muy competitivo, de los que es difícil doblegar”. Santos destaca la línea exterior de los sevillanos, “tienen mucho talento, con buenos base como Javi Marín y Gutiérrez, buenos jugadores en el dos, como Alo Marín, referencia ofensiva, y Gaffaney, en el tres tienen a Jiménez y Cizmic. Toda su línea exterior tiene capacidad para anotar, tiro y uno contra uno”. Sobre el juego interior del equipo de Rafa Fufián, Santos destaca a “jugadores muy físicos, atléticos y grandes como los africanos Keshinro y Kasse”, además de la experiencia que aporta el ex ACB Jesús Chagoyen. “Es un rival duro, nuestra defensa y el rebote van a ser claves en nuestras opciones”.