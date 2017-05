Los títulos autonómicos de rápidas y relámpago se deciden en Fexdega

Vilagarcía acoge este fin de semana el XV Campeonato Santa Rita de Semirrápidas, prueba que pertenece al Circuito Gallego de Promoción y que organiza al Fundación de Deportes y el Club Xadrez Fontecarmoa. El evento, que se celebra en Fexdega, cuenta con cuatro pruebas que se disputan a lo largo de dos días. Hoy sábado se celebra el III Campeonato Gallego Relámpago, el Open Femenino y la quinta prueba del Circuito Gallego de Promoción. Mañana domingo tendrá lugar el VII Campeonato Gallego de Rápidas.

El Autonómico de Ajedrez relámpago reúne a 80 participantes. Se juega por sistema suizo a nueve rondas con un ritmo de juego de tres minutos más dos segundos por jugada. Están inscritos 80 participantes y se disputa esta tarde a partir de las 16 horas. Se reparten 560 euros en premios. El ganador se lleva 150, el segundo y el tercero 100 y el cuarto y el quinto 80, todos ellos con trofeo. En el Open femenino están inscritas doce jugadoras.

Unos 130 jugadores disputan la prueba del circuito de promoción. En categoría sub 8 destaca la presencia del portugués José Silva. Compiten 38 jugadores. En sub 10 lo hacen 33, al igual que en sub 12 con el número luso Pedro Gil.En sub 14 están inscritos 25 ajedrecistas. Hay una importante representación del club anfitrión.

Gallego de Rápidas

También Fexdega acoge mañana la séptima edición del Campeonato Gallego de Rápidas, que también organiza el Club Xadrez Fontecarmoa junto a la Federación Galega, Deporte Galego y la Fundación Municipal de Deportes. Se lleva a cabo por sistema suizo a nueva rondas con un ritmo de juego de diez minutos más cinco segundos por jugada. La primera ronda comienza a las 11 y la novena y última tendrá lugar a las 19 horas. Se reparten 650 euros en premios. El ganador se embolsa 200, el segundo 150, mientras que el tercero, cuarto y quinto se llevan 100 euros.

Grandes Maestros

Entre los inscritos figuran dos Grandes Maestros, el campeón del Mundo Sub 18, el uzbeco Ibrahim Khamrakulov, y el campeón de España Absoluto David Lariño. Además entre los participantes figuran cinco Maestros Internacionales. Son Dan Cruz, del CX Fontecarmoa, Miguel Senlle del Unversidad de Vigo, Rafael Rodríguez (Vigo), Diego Espiñeira (Padrón) y Fernando Sánchez (Santiago). Para el Campeonato Gallego de Rápidas son un centenar los jugadores que se han inscrito, una veintena de ellos del Club Xadrez Fontecarmoa. l