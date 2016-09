Tono Campos lidera la armada arousana en el Mundial de Maratón de Alemania

La ciudad alemana de Brandeburgo acoge desde mañana y hasta el domingo el Campeonato del Mundo de Maratón para las categorías juvenil, sub 23 y sénior con una nutrida representación arousana, que partió ayer hacia tierras alemanas liderada por el grovense Tono Campos. El palista del Breogán, que se proclamó este verano en Pontevedra campeón de Europa en C1 y C2 aspira a subirse al podio en ambas modalidades y pelear por los títulos.

Desde que logró el bronce en el Mundial de Gyor (Hungría) en 2007, el palista grovense se ha subido al podio otras once veces en Campeonatos del Mundo de la especialidad. En C1 posee dos oros (Roma en 2012 y Oklahoma City enm2014) y 5 platas, y en C2 2 platas y 2 bronces. Entra en escena en Brandeburgo el sábado a las 11:35 horas en la embarcación individual, donde uno de sus máximos rivales será el húngaro Marton Kover, actual campeón mundial. Su compañero Diego Romero, vilagarciano del Club Breogán de O Grove, también peleará por las medallas en una prueba en que participan 18 palistas de diez países distintos.

Tono Campos afrontará el C2 el domingo junto a José Manuel Sanchez, con el que logró el título continental en Pontevedra. El isleño Ramón Ferro, junto a su inseparable Óscar Graña, también aspiran a pelear por el título tras ser segundos en Pontevedra. Los húngaros Márton Kover y Ádám Docze serán sus grandes rivales.

El Breogán de O Grove tendrá otras dos representantes en Branderburgo. Tania Álvarez participará en el K1 sub 23 mañana a las 11:30 horas. En la prueba entran en liza 20 participantes, que tendrán que afrontar 22,6 kilómetros con cinco porteos. Por su parte la vallisoletana del club grovense Nuria Villace lo hará en el K2 sénior junto con la extremeña Estefanía Fernández.

El sábado a las 9 horas compiten Fátima Ordóñez y Catuxa Fabeiro, del Club As Torres de Catoira, en el K2 juvenil sobre una distancia de 19 kilómetros.

El domingo a las 9:05 entrarán en acción Yerai García y Carlos Cañón, del Club Piragüismo A Illa de Arousa. Competirán en C2 juvenil, prueba en la que están inscritos doce barcos.

En total, la armada arousana estará representada en Alemania por 9 piragüistas, que tratarán de realizar un buen papel como hicieron en el Europeo.