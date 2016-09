As Torres regresa a un Mundial gracias a dos alumnas modélicas

Fátima Ordoñez y Catuxa Fabeiro representará al Club Piragüismo As Torres de Catoira en el Campeonato del Mundo de Piragüismo en la modalidad de Maratón que se celebra la próxima semana en Branderburgo (Alemania). Lo harán en la disciplina de K2 Júnior sobre una distancia de 17 kilómetros. A las órdenes de Manuel Isorna, las dos jóvenes piragüistas llevan semanas de preparación exhaustiva, con entrenamientos de “14 e 16 horas semanais e xornadas de dobre sesións”, explica el entrenador. Isorna destaca la actitud y la capacidad ejemplares de ambas al compatibilizar deporte y rendimiento académico. En este sentido, la rianxeira Ordóñez “é a mellor nota do seu Instituto”

Desde el mes de mayo las kayakistas de As Torres se especializaron en la modalidad de la larga distancia. Logrando en Banyoles el pase al Campeonato de Europa que tuvo lugar en Pontevedra, donde fueron séptimas. Hace unas semanas consiguieron su clasificación al Mundial en el control, que tuvo lugar en Trasona. Fueron segundas, por detrás de Emma Serramitjana y Laia Pelachis, que también estarán en Alemania la próxima semana.

Recogen el testigo de Diego Romero, que fue subcampeón del Mundo en Banyoles junto a Cristian Rivademar, y de María Pérez, que logró en 2011 la última medalla para As Torres en un Mundial de Maratón al ser bronce en Singapur en K2 sénior. Isorna solo tiene elogios para las dos deportistas. “É moi duro adestrar ás 8 da mañá e logo pola tarde”. Compiten el sábado 17 y tratarán de meterse en la pelea por las medallas, “aínda que está difícil”.

Tendrán que costearse el viaje y la estancia, que supera los mil euros. No serán las únicas arousanas que viajen el miércoles con la expedición española con destino a Alemania. El grovense Tono Campos tratará de ampliar su excelso palmarés en la disciplina. Remará el C1, al igual que su compañero del Breogán Diego Romero. Campos competirá en C2 junto a Jose Manuel Sánchez, mientras que el isleño Ramón Ferro lo hará junto a Óscar Graña. Tania Alvárez (Breogán), remará en K1 Sub 23.