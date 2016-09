UCAM Murcia alza el trofeo al derrotar a un Laboral Kutxa que acusó el cansancio

“Veni, vidi, vici”. El UCAM Murcia se proclamó campeón de la segunda edición del Torneo EncestaRías al vencer ayer en Fontecarmoa al Laboral Kutxa Baskonia por 73-70. Los vitorianos acusaron el cansancio del partido del domingo ante Unicaja. Bajó su acierto, su claridad en el juego y su confianza. Enfrente tuvieron a un equipo que jugó muy serio. Tan solo numerosas pérdidas de balón provocaron que la emoción se mantuviese hasta el final. Larkin falló un triple para empatar a falta de 28 segundos, y aunque Baskonia tuvo posesión a falta de 12, tres abajo en el marcador, una falta llevó a la línea a Beaubois y se disipó cualquier opción de prórroga.

El ala pívot inglés Ovie Soko, con 14 puntos y 10 rebotes, se llevó el trofeo de MVP del torneo. Antes del partido se entregó otro premio individual. Un bonito homenaje por parte de la organización al exjugador del Inelga Rubén Fernández. Sus amigos le hicieron el pasillo e Iván Villar le entregó un obsequio. Fue un buen prólogo para las emociones fuertes que vinieron después. El primer cuarto fue un duelo de “pistoleros” desde la línea de triple con el “temporero” del Laboral Kutxa Trevor Conney con la muñeca caliente. Los de Sito Alonso empezaron bien, mientras que el técnico de los murcianos Óscar Quintana apostó por una rotación al estilo “Nba” con cambios completos de quintetos. Hubo dos ausencias destacadas en los murcianos. El gallego José Ángel Antelo no viajó. Sí lo hizo Vítor Faverani, que no jugó por unas pequeñas molestias. Vitor Benite y Marcos Delia asumieron el peso en la anotación para llegar al descanso con el partido igualado 37-38. El UCAM Murcia rompió el marcador tras el descanso. Con el ex del Madrid Martynas Pocius y el MVP Soko haciendo mucho daño cerca de canasta. Los vitorianos empezaron a dar muestras de cansancio. Demasiados errores en el tiro exterior. UCAM Murcia llevó la diferencia por encima de los diez puntos. Los aficionados disfrutaban con la calidad y los pases del base internacional argentino Facundo Campazzo. UCAM Murcia llegó a los últimos cinco minutos 11 arriba (65-54). Pero llegó la reacción del conjunto de Euroliga, esta vez con Larkin y Beaubois más apagados que el domingo. Con Tillie y Cooney también protagonistas. Así, los aficionados pudieron ver el tercer día un final apretado. Con emoción. Cayó del lado murciano. Su capitán, Campazzo, recogió el trofeo de manos del edil Miro Serén