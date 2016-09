Umia CF, por la senda correcta

Fundado en 1924, el Umia Club de Fútbol atraviesa en la actualidad por una etapa de bonanza e ilusión en sintonía con el CD Ribadumia, situando ambos al Concello en el mapa autonómico deportivo como hace tiempo consiguió ya el Náutico O Muiño. Al frente de la nonagenaria entidad de Barrantes está Manuel Abuín Castro “Piris”. Lo fue todo en el Umia. Jugador, entrenador, directivo... Hace tres años tomó las riendas en su segunda etapa como presidente. Cogió al primer equipo en Tercera Autonómica y en la actualidad lo tiene en Primera con una plantilla “moi apañada”, como la define él mismo. Con potencial para pelear por todo. ¿Por qué no?

Un ejemplo a seguir en el campo de A Bouza lo tienen a menos de un kilómetro. “Hai anos, os xuvenís que non tiñan oco no Umia ían para o Ribadumia”, recuerda Piris. Ahora cambió el cuento. Pero no importa la rivalidad, sedada con los años gracias al buen talante de los dirigentes, y sí que el Umia está en disposición de seguir creciendo y romper su techo. A nivel de categoría lo tiene en Preferente, donde militó una única temporada (1991-1992), con Piris en la directiva. “Ilusión sempre hai de ascender, pero primeiro hai que consolidarse na categoría”, explica con cautela el mandatario.

Este verano, el equipo que entrena Pablo Torres incorporó futbolistas de categoría superior como Nacho, Juanjo Laíño o Pablo Porta. “As fichaxes son para non pasar apuros e seguir construindo”, comenta Amancio Varela, que lleva tres temporadas en la directiva, esta como secretario con atribuciones en el apartado deportivo. “Dende que chegamos, duplicamos o orzamento, esta temporada ímonos aos 80.000 euros”, comenta. “Temos apoio da xente, case 400 socios que é unha barbaridade. Ter un equipo en Terceira ao lado é difícil para xerar recursos, compartimos patrocinadores e hai que traballar moito todos os días para xerar cartos”.

Amancio Varela destaca la buena relación entre clubes vecinos. Y entre presidentes. Piris y Alberto Vázquez son buenos amigos que comparten mesa y mantel un día a la semana. Gente de fútbol. La cordialidad beneficia a todos. El Umia juega en casa los domingos por la mañana, para no coincidir en el horario con el Ribadumia. “Compartimos socios que van pola mañá á Bouza e pola tarde á Senra”, dice Varela. “Eu comentei xa algunha vez a idea do carné dobre, non é ningunha tontería”. Los clubes se ayudan para ser más fuertes. “Esta semana xogamos en Barreiro co Gran Peña e o Ribadumia deixounos adestrar o martes na Senra para adaptarnos á herba natural”.



una estructura sólida

El Umia da pasos firmes estos años con su sólida organización. Una docena de directivos se reparten responsabilidades: cantina, material, apertura de campo... Por una parte está la cantera, con 8 equipos, que tiene su propio coordinador. Y por otra la estructura sénior, con el juvenil, el primer equipo masculino y el femenino que milita en Primera Gallega, en el que el expresidente Félix González es el máximo responsable. Además esta temporada el conjunto de veteranos del Boa Vila también se integra en el Umia CF. “Somos unha gran familia”, reconoce el secretario. Con todas estas medidas el Umia aumenta la identificación de deportistas y vecinos con el club. Además, también suma el contar con un campo de fútbol en pleno centro de Barrantes.