El Umia pone fin a su sequía de triunfos ante el Gran Peña

Desde 2016 hacía que no ganaba el Umia, circunstancia por la que los de Pablo Torres pasaron de situarse entre los principales favoritos de la categoría a situarse en una alta, pero no satisfactoria, sexta posición. Eso terminó ayer por la victoria sobre el Gran Peña, triunfo importantísimo porque permite a los rojillos no descolgarse de la lucha por el ascenso, así como obtener la victoria sobre un rival directo que empezaba la jornada un punto por debajo. Así, los rojillos acaban la jornada sextos con 30 puntos.

El Cambados cierra el trío arousano en la zona alta con 29 puntos. Los cambadeses siguen haciendo una excelente temporada, y fueron el otro conjunto de la comarca que sumó los tres puntos. Un solitario gol de Fran a falta de 5 minutos para la conclusión dio la victoria. Por su parte, el Amanecer, que es todavía el mejor conjunto arousano (quinto con 30 puntos) sumó un valioso empate ante el Beluso en el partido de la jornada. Los mecos se adelantaron nada más empezar, recibiendo el empate cerca del descanso. El Atlético Cuntis sumó un punto que sabe a poco ante el Pontevedra B, rival directo. Los aurinegros levantaron el 0-1 inicial, llegando a ponerse por delante, pero encajaron el empate a falta de 10 minutos, y no pudieron subsanarlo. Por su parte, el San Martín cayó ante el Ponteareas al recibir el 1-2 decisivo al minuto de empatar.