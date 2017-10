El Unión Grove frena al Sanxenxo

Entretenido derbi el disputado ayer entre el Unión Grove y el Sanxenxo, los mecos lograron, merced a un solitario gol de Diego, su tercer triunfo de la temporada, logrando así sumar 9 puntos sobre 9 posibles como locales, mientras que el cuadro sanxenxino recibe así su primera derrota, la cual, de momento, no le priva de la segunda posición. El encuentro tuvo una muy animada primera mitad, en la que el Unión Grove salió con muchísima intensidad, presionando en el área visitante, haciendo gala de un gran poderío físico, pero el Sanxenxo supo contrarrestar esa poderosa presión con conducciones inteligentes, disponiendo de dos ocasiones muy claras en las botas de Héctor, que falló un mano a mano frente a Toño, y especialmente Javi Prieto, quien, a puerta vacía, cabeceó al larguero, cuando lo más fácil parecía anotar. A partir de ahí, con el susto ya encajado, el Unión Grove comenzó a hacerse con el dominio del encuentro, disfrutando de dos ocasiones muy claras hasta que Diego, en una indecisión defensiva, logró colarse entre los dos centrales y anotar el 1-0. A partir de esto momento el conjunto local se vio superior al Sanxenxo, gozando de un porcentaje más elevado de posesión, así como marcando el tempo del partido; no obstante, los acercamientos al área amarilla no eran demasiados, ni tampoco inquietaban demasiado la portería defendida por Adrián. Así las cosas, el 1-0 no se movió.

Tras la reanudación, el Unión Grove salió muy fuerte, disfrutando de tres ocasiones muy claras para dejar el encuentro sentenciado; Rodri, de cabeza en un córner, Diego, el autor del gol, que en esta ocasión vio como Adrián le ganaba la partida, y Dieguito, cuyo balón fue sacado por la defensa, estuvieron a punto de dejar el encuentro visto para sentencia. No fue así, y los de Julio Álvarez, de una manera similar a los de Nel Blanco en los primeros 45 minutos, tomaron oxígeno y se lanzaron a por el empate. El conjunto visitante realizó cuatro sustituciones de neto carácter ofensivo, disponiendo de algunas ocasiones que inquietaron a la parroquia local, que a cada minuto que pasaba miraba más angustiada el reloj. Los esfuerzos físicos de la primera mitad pasaron factura a los locales, quienes tuvieron que atrasarse y juntar líneas para compensar el cansancio, estrategia muy bien realizada, pues en las contras lograron inquietar. Con este resultado el Unión Grove se sitúa séptimo, con 10 puntos en su casillero, mientras que el Sanxenxo, pese a encajar su primera derrota se mantiene en la segunda posición con 13 puntos.