Varios júniors arousanos abren la puerta al Mundial

El embalse de Trasona acoge desde el jueves y hasta hoy los controles selectivos para configurar los diferentes equipos nacionales que participarán en los Campeonatos de Europa y del Mundo y en las Copa del Mundo esta temporada. Tras las tres primeras jornadas varios júniors arousanos lograron su billete para formar parte del equipo nacional. Es el caso de la canoísta del Club Náutico O Muiño María Pérez, que fue segunda en C1 200 prácticamente en el mismo tiempo que la ganadora Antía Jacome (Ciudad de Pontevedra). Ambas ganaron en C2 500 por lo que estarán en el Mundial Júnior de Rumanía en julio y disputarán la Copa del Mundo en Portugal la próxima semana tras ser segundas en categoría asboluta. Será su debut internacional. El otro representante del club ribadumiense, Manuel Fontán, fue segundo en el C2 1.000 Júnior junto a Pablo Rodríguez (Poio), lo que le abre la puerta para estar en el Mundial posiblemente en el C4 español. La regata final A la ganaron el breoganista Noel Domínguez y Pablo Graña (Rodeira), por lo que consiguen el billete al Mundial de Rumanía.



Carla Frieiro (As Torres) fue tercera en Júnior K1 500 a menos de un segundo de la ganadora. A Frieiro se le abre la puerta al Mundial Júnior pudiendo formar parte bien del K2 o del K4. Luis Rodríguez también apunta a estar en Rumanía al ser tercero en K1 1.000 Júnior, su compañero del Cofradía de Pescadores de Portonovo Francisco Silva fue quinto. Camila Morison fue sexta en K1 500, justo por delante de Natalia García. Según los criterios del selectivo, ambas tienen opciones de formar parte del equipo nacional en embarcaciones de equipo.



Lara Outón (Breogán) fue sexta en la final de C1 200 sénior y quinta entre las sub 23. Su compañera Natalia García fue cuarta en K1 200. Antía Santiago (A Illa) fue sexta en K1 500 Júnior. En paracanoe lograron plaza Elena del Mar Naveiro, del Breogán, segunda en KL3 200 y Adrián Mosquera (Piragüismo Rías Baixas) en KL3 200.



Copa de España

El embalse de Trasona también será escenario hoy de la Copa de España de 1000 metros. La competición perteneciente a la XVI Liga Nacional de Jóvenes Promesas Aguas Tranquilas se celebra a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 19:20. A la cita acuden diecinueve clubes de la comunidad gallega para participar en las diferentes pruebas K1, C1, K2, C2, K4 y C4. El Club Náutico Pontecesures actual líder de la liga llega a esta prueba con 17 deportistas, su máximo rival el E.P. Ciudad de Pontevedra desplaza a tierras asturianas a 16 palistas para intentar arrebatar el primer puesto a los cesureños. Con 16 inscritos está el Piragüismo Rías Baixas y con 15 el Club As Torres Romería Vikinga. Aumenta la participación de gallegos inscritos respecto al año pasado, llegando al 35% del total de participantes.